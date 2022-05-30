人民网北京5月30日电 （记者杜燕飞）记者从国家能源集团获悉，今日，我国首座潮光互补型智能光伏电站——国家能源集团龙源浙江温岭潮光互补型智能光伏电站实现全容量并网发电，实现了光伏与潮汐协调发电的新能源综合运用新模式，我国在海洋能源综合利用、新能源立体式开发建设等方面取得了新成效。

浙江温岭潮光互补型智能光伏电站。受访者供图

据了解，该电站是我国首个，也是目前唯一一个潮光互补智能光伏电站，总装机容量100兆瓦，设计布置24个发电单元，合计安装18.5万余块高效单晶硅双面组件。该电站与我国第一大潮汐发电站——龙源电力温岭江厦潮汐试验电站互补，综合利用太阳能与潮汐能，形成“日月同辉齐发力、水上水下齐发电”的场景。

浙江温岭潮光互补型智能光伏电站智能化集中监控室。受访者供图

“该电站智能化、自动化程度达到国内一流水平，实现少人、无人值守。”国家能源集团有关负责人表示，电站运用无人机巡检技术及AI智能诊断系统，依托数字化平台大数据分析，开展光伏发电设备的健康监测远程诊断，提前发现设备潜在问题，预警准确率85%以上，实现从“人找信息”向“信息找人”的转变，设备运维由被动变为主动，保障了电站经济效益。

浙江温岭潮光互补型智能光伏电站全景。受访者供图

据介绍，该电站同步配套建设安装5兆瓦时储能设备，是浙江省首个实现“光伏+储能”联合一次调频控制技术的新能源电站。电站利用储能系统能量的充放电置换，以及毫秒级的功率快速响应特征，使其从“适应电网运行”有效转变为“支撑电网运行”，为后续新能源场站的开发建设和局部电网安全稳定运行提供示范和参考。

浙江温岭潮光互补型智能光伏电站光伏板。受访者供供图

据测算，浙江温岭潮光互补型智能光伏电站投产后，在运行期20年内，年平均发电小时数1092小时，年发电量超1亿度，可满足约3万户城镇居民一年的家庭用电需求。与相同发电量的火电相比,每年可节约标准煤31654吨,每年减少二氧化碳排放84479吨，推动地方优化能源结构、绿色低碳发展，助力国家实现碳达峰、碳中和目标。

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