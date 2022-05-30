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业界：“东数西算”打通数据动脉 编织全国算力一张网

2022年05月30日20:39 | 来源：人民网
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人民网北京5月30日电 （记者杜燕飞）当前，新一轮科技革命和产业变革正在重塑全球经济结构。算力作为数字经济的核心生产力，成为全球战略竞争的新焦点。

今年2月，国家发改委、中央网信办、工业和信息化部、国家能源局联合印发通知，同意在京津冀、长三角、粤港澳大湾区、成渝、内蒙古、贵州、甘肃、宁夏等8地启动建设国家算力枢纽节点，并规划了10个国家数据中心集群。至此，全国一体化大数据中心体系完成总体布局设计，“东数西算”工程正式全面启动。

“加快推动算力建设，将有效激发数据要素创新活力，加速数字产业化和产业数字化进程，催生新技术、新产业、新业态、新模式，支撑经济高质量发展。”国家发展改革委高技术司负责人此前表示，预计“十四五”期间，大数据中心投资还将以每年超过20%的速度增长，累计带动各方面投资将超过3万亿元。

业内人士认为，“东数西算”打通了“数”动脉，织就全国算力一张网，把东部密集的算力需求有序引导到西部，使数据要素跨域流动，将释放我国数字经济产业潜能，带来巨大的市场机遇。同时，在复杂的场景下，数据的全生命周期有待进一步提升。

今年5月，国家发改委、中央网信办、工业和信息化部、国家能源局发布的《全国一体化大数据中心协同创新体系算力枢纽实施方案》强调，完善海量数据汇聚融合的风险识别与防护技术、数据脱敏技术、数据安全合规性评估认证、数据加密保护机制及相关技术监测手段，同步规划、同步建设、同步使用安全技术措施，保障业务稳定和数据安全。加快推进全国互联网数据中心、云平台等数据安全技术监测手段建设，提升敏感数据泄露监测、数据异常流动分析等技术保障能力。

“‘东数西算’是我国发展数字经济的重要举措，筑牢安全基础，数字经济能够更高效发展。”5月26日，2022中国国际大数据产业博览会期间，奇安信集团董事长齐向东在“东数西算：构建国家算力网络体系”论坛上表示，随着“东数西算”的推进，算力需求更大，数据流通节点和数据量更多，东西部协同联动，对数据安全防护水平的要求也会更高。

齐向东建议，一是要掌握重要的数据存在哪、谁在使用、如何使用，梳理已有安全措施是否应用于重要数据资产的环境，形成数据资产梳理报告。二是针对不同级别的数据，制定不同的安全策略，建立分层数据权限管理体系，制定相应的授权审批流程，合理授予、管理数据权限。三是围绕重要数据资产进行精细化安全防护，提高整体防护水平。从对访问的安全管控与审计、数据访问行为的审计、API接口的防护与态势感知建立的多维度监控进行全方位的保障。

“当前我国数据中心的集约化水平还不高，各行业纷纷建设数据中心，但互不联通，出现了‘数据中心孤岛’‘云孤岛’等苗头。”国家发改委有关负责人此前表示，要加快推动数据中心、云、网络之间的协同联动，提高资源利用率。加强对基础网络、数据中心、云平台、数据和应用的一体化安全保障，加强对个人隐私等敏感信息的保护，这有助于提高大数据安全可靠水平。

(责编：杨虞波罗、吕骞)

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