人民网记者 许维娜

随着数字经济的飞速发展，新业态、新模式如雨后春笋般涌现，灵活就业逐渐成为求职者和创业者的重要职业选择之一。

相关数据显示，截至2021年底，我国灵活就业人员已经达到2亿人，其中从事主播及相关从业人员160多万人，较2020年增加近3倍。

有报告指出，90后和00后的灵活就业者占比超过50%，年轻人成为灵活就业群体主力。在他们职业选择的变化背后，有就业观念的改变等因素，一些新职业就是在新业态新模式下产生的。

96年的高欣，现在居住在江苏省南京市，踏入行业的原因简单又直接。“2019年我在一家外企实习，工作生活都比较规律，有较多的时间，我就开始收养流浪猫狗，前前后后收养的有13只。当时，每个月给它们打疫苗、吃饭就要花掉不少钱，我想多赚点零花钱。”高欣说。

就这样，高欣开启了一份自己的兴趣和爱好结合的工作，成为了一名电子竞技指导员，“刚开始的时候，我只是利用业余时间兼职，赚个1000元左右，刚刚好可以够这些小动物的猫粮狗粮，后来就全职加入了，薪资待遇初步拿到4000-6000元/月。”

高欣说：“做这个工作我父母、亲戚和好朋友是知道的，他们觉得只要是凭本事吃饭，用正当的职业技能吃饭就没问题，也是支持我的。”

“去年，由于行业监管加码，我的收入减少了。但我认为，监管有利于行业朝着更加健康、规范的方向发展。在做电子竞技指导员的时候，我也会倾向于行业头部平台，因为他们非常重视平台的生态良性建设。”高欣说。

高欣进一步解释说：“大的平台会在显著位置设置相关举报按钮，24小时内完成举报处理；同时，大平台也很重视未成年人保护，会对平台内的电子竞技指导员、主播均强制要求完成实名认证，未成年人不能注册成为电竞指导师并使用相关服务”。高欣表示，行业整顿后，相信行业形象将得到较大提升。

近年来，灵活就业成了社会关注的重点，实际上，在国家政策支持以及灵活用工各生态企业的共同努力下，行业基础设施、产业链条逐渐完善，但仍面临不少挑战，如何在持续保持行业稳定增长的同时兼顾好企业效益、保障好灵活就业人员的切身利益，需要各参与方的共同努力。

(责编：杨虞波罗、吕骞)