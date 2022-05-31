制图：杨曦

人民网北京5月31日电 （记者杨曦）国家统计局今日发布数据显示，5月份，制造业采购经理指数（PMI）为49.6%，虽低于临界点，但比上月上升2.2个百分点，制造业总体景气水平有所改善。

数据显示，5月份，制造业采购经理指数、非制造业商务活动指数和综合PMI产出指数分别为49.6%、47.8%和48.4%。国家统计局服务业调查中心高级统计师赵庆河表示，三大采购经理指数同步回升，虽低于临界点，但明显高于上月2.2、5.9和5.7个百分点。表明近期疫情形势和国际局势变化等因素对经济运行造成较大冲击，但随着高效统筹疫情防控和经济社会发展成效显现，我国经济景气水平较4月份有所改善。

制造业采购经理指数有所回升

5月份，受疫情影响较大的地区复工复产逐步推进，制造业PMI在4月份较低基数水平上回升至49.6%。调查的21个行业中，PMI位于扩张区间的行业由上月的9个增加至12个，制造业景气面呈现积极变化。

产需两端有所恢复。生产指数和新订单指数分别为49.7%和48.2%，比上月回升5.3和5.6个百分点，表明制造业产需均有不同程度恢复，但恢复动力仍有待增强。从行业情况看，化学纤维及橡胶塑料制品、专用设备、汽车等行业生产指数高于上月10.0个百分点以上，升至扩张区间，企业生产活动加快；造纸印刷及文教体美娱用品、石油煤炭及其他燃料加工、化学原料及化学制品、黑色金属冶炼及压延加工等行业新订单指数重回扩张区间，市场需求有所回升。

价格指数继续回落。主要原材料购进价格指数为55.8%，低于上月8.4个百分点，继续高于55.0%，制造业原材料采购价格涨幅有所收窄，但仍处于相对较高水平。其中，造纸印刷及文教体美娱用品、石油煤炭及其他燃料加工、化学原料及化学制品、化学纤维及橡胶塑料制品、医药等行业主要原材料购进价格指数继续位于60.0%以上高位，企业原材料采购成本压力依然较大。出厂价格指数为49.5%，低于上月4.9个百分点，年内首次降至收缩区间，表明制造业产品销售价格总体水平回落。其中，黑色金属冶炼及压延加工、有色金属冶炼及压延加工、金属制品等行业低于45.0%。

各规模企业PMI同步回升。大型企业PMI为51.0%，高于上月2.9个百分点，重回扩张区间，其中生产指数和新订单指数分别为52.5%和50.7%，高于制造业总体2.8和2.5个百分点，大型企业产需好于制造业总体。中、小型企业PMI分别为49.4%和46.7%，高于上月1.9和1.1个百分点，景气水平虽有所改善，但仍低于临界点。

调查结果显示，近期出台的一系列打通物流和产业上下游衔接堵点政策成效有所显现，5月份反映物流运输不畅的企业比重较上月下降8.0个百分点，但仍需继续做好物流保通保畅工作，保障产业链供应链稳定。

非制造业商务活动指数明显回升

5月份，非制造业商务活动指数为47.8%，高于上月5.9个百分点，非制造业景气水平明显改善。

服务业景气回升。5月份，全国疫情整体呈现稳定下降态势，服务业商务活动指数为47.1%，高于上月7.1个百分点，服务业景气度较快修复，但仍低于往年同期水平。从行业情况看，调查的21个行业中有17个商务活动指数高于上月，其中零售、铁路运输、航空运输、邮政、电信广播电视及卫星传输服务、货币金融服务等行业位于扩张区间，业务总量环比有所增长；住宿、租赁及商务服务等行业商务活动指数继续位于40.0%以下低位，市场活跃度持续较低。从市场预期看，业务活动预期指数为55.2%，高于上月2.2个百分点，升至较高景气区间，表明随着疫情逐步得到有效控制，各项稳增长稳市场主体保就业等政策措施不断落实落细，服务业企业信心有所增强。

建筑业继续扩张。建筑业商务活动指数为52.2%，低于上月0.5个百分点，仍保持扩张态势。其中，土木工程建筑业商务活动指数和新订单指数分别为62.7%和59.1%，高于上月1.7个和6.8个百分点，均在上月较高基数水平上继续上行，表明近期基础设施建设持续推进，为稳增长提供有力支撑。

综合PMI产出指数恢复性回升

5月份，综合PMI产出指数为48.4%，高于上月5.7个百分点，表明我国企业生产经营景气水平有所恢复。构成综合PMI产出指数的制造业生产指数和非制造业商务活动指数分别为49.7%和47.8%。

(责编：杨曦、吕骞)