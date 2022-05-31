人民网北京5月31日电 （记者赵竹青）5月30日，中国科协、教育部、科技部等七部委共同发布了2022年科学家精神教育基地名单。这是首批科学家精神教育基地名单，中国科学院与“两弹一星”纪念馆等140家单位入选。

首批科学家精神教育基地涵盖科技馆、学校、科研院所、科技企业、国家重点实验室、重大科技工程纪念馆（遗迹）、科技人物纪念馆和故居等类别，覆盖航天、物理、数学、医学、农业、交通、核工业等多个领域。其中不少基地以知名科学家命名，如“李四光纪念馆”“袁隆平杂交水稻科学园”“中国中医科学院中药研究所屠呦呦研究员工作室”等。

据了解，科学家精神教育基地的建设期为5年。在建设期内，相关部门将对基地的场馆设施、展陈、讲解员、教育活动、新媒体情况、管理制度等方面考核。到期后需重新申报，经认定后可被继续命名。中国科协将为科学家精神教育基地搭建平台、统筹资源，设立专项经费。

按照相关规定，科学家精神教育基地要有独立的展馆或相对独立的展厅和展览空间，其展示内容必须以科学家或创新团队、科研群体爱国创新、求实奉献、协同育人的故事和精神为主，而不是科技知识普及、青少年科学培训或科研成就和装备的展览展示。此外，基地要有一定数量的珍贵实物，如书信、手稿、图纸、证章、历史影像等，还要有较规范的管理制度和讲解团队，要经常性面向社会公众特别是青少年开放，并组织各类科学家精神宣传教育活动，开发制作适于传播的宣传产品。

据悉，今年3月，中国科协、教育部、科技部等七部委印发《关于开展“科学家精神教育基地”建设与服务管理工作的通知》。截至5月13日，共接收495份“科学家精神教育基地”申报材料，经排重以及专家评审，最终选出140家单位入选首批科学家精神教育基地名单。

中国科协相关负责人表示，推动科学家精神教育基地的建设和服务管理工作，旨在从国家层面推动科学家精神教育基地命名工作规范化，充分发掘和利用科学家精神教育资源，鼓励社会力量积极参与科学家精神弘扬工作，大力弘扬以爱国、创新、求实、奉献、协同、育人为内核的科学家精神，在全社会形成尊重知识、崇尚创新、尊重人才、热爱科学、献身科学的浓厚氛围。

2022年度科学家精神教育基地认定名单

序号 推荐单位 基地名称 所在地 1 中国科学院 中国科学院与“两弹一星”纪念馆 北京市 2 中国科学院 中国科学院动物研究所 北京市 3 中国科学院 中国科学院空间应用工程与技术中心“初心载梦”科学家精神教育基地 北京市 4 中国科学院 中国科学院物理研究所 北京市 5 中国科协 中国科学技术馆 北京市 6 中国工程物理研究院 北京第九研究所所史馆 北京市 7 中国力学学会 北京大学周培源科学家精神教育基地 北京市 8 中国数学会 中国科学院数学与系统科学研究院 北京市 9 中国地质学会 李四光纪念馆 北京市 10 中国心理学会 中国科学院心理研究所 北京市 11 中国铁道学会、詹天佑科学技术发展基金会 中国铁道博物馆詹天佑纪念馆 北京市 12 中国铁道学会 中国铁道科学研究院集团有限公司院史馆 北京市 13 中国建筑学会 中国建筑设计研究院有限公司院史陈列馆 北京市 14 中国岩石力学与工程学会 深部岩土力学与地下工程国家重点实验室科学家精神教育基地 北京市 15 中国自动化学会 北京控制工程研究所空间智能控制暨航天精神教育基地 北京市 16 中国印刷技术协会、北京市科协 北京大学王选纪念陈列室 北京市 17 中华中医药学会 中国中医科学院中药研究所屠呦呦研究员工作室 北京市 18 中国科学技术史学会 中国科学院大学现代科学家研究中心 北京市 19 中国石油化工集团有限公司 闵恩泽院士纪念室暨石科院院士馆 北京市 20 中国机械工业集团有限公司 中国农业机械化科学研究院集团有限公司阳早寒春故居及生平事迹展厅 北京市 21 中国电子科技集团有限公司 中国电科智能科技园展厅 北京市 22 中国兵器工业集团有限公司 中国兵器工业集团人才研究中心（兵器党校） 北京市 23 中国航天科工集团有限公司 中国航天科工二院历史文化馆 北京市 24 中国核工业集团有限公司 中国核工业科技馆 北京市 25 中国航天科技集团有限公司 中国航天科技集团五院展示中心 北京市 26 中国船舶集团有限公司 中国舰船研究院铸魂强基工程中心 北京市 27 中国核学会 核工业理化工程研究院王承书纪念馆 天津市 28 天津市科协 南开大学化学学科展馆 天津市 29 天津市科协 天津中医药大学组分中药国家重点实验室 天津市 30 河北省科协 北华航天工业学院航天博物馆 河北省 31 河北省科协 李保国先进事迹教育基地 河北省 32 中国电子科技集团公司第五十四研究所 中国电子科技集团公司第五十四研究所卫星导航系统与装备技术国家重点实验室 河北省 33 山西省科协 1898太原兵工厂文化产业园 山西省 34 中国航天科工集团有限公司 中国航天科工六院航天精神教育基地 内蒙古自治区 35 中国航空学会 吴大观航空发动机精神教育基地 辽宁省 36 辽宁省科协 中国科学院大连化学物理研究所“秉承矢志·化物报国”科学家精神教育基地 辽宁省 37 辽宁省科协 中国医科大学校史馆 辽宁省 38 中国航空工业集团有限公司 沈阳飞机工业（集团）有限公司沈飞航空博览园·罗阳纪念馆 辽宁省 39 辽宁省科协、中国航空工业集团有限公司 航空工业沈阳飞机设计研究所顾诵芬图书馆 辽宁省 40 鞍钢集团 鞍钢重型机械有限责任公司重机厂史馆 辽宁省 41 中国船舶集团有限公司 大船之魂企业文化展示馆 辽宁省 42 中国地球物理学会、中国地质学会 吉林大学黄大年纪念馆 吉林省 43 吉林省科协 长春理工大学王大珩展览馆 吉林省 44 吉林省科协 吉林省农业科学院劳模创新工作室 吉林省 45 黑龙江省科协 哈尔滨工程大学哈军工纪念馆 黑龙江省 46 黑龙江省科协 黑龙江护理高等专科学校于维汉纪念馆 黑龙江省 47 黑龙江省科协 哈尔滨医科大学附属第一医院黑龙江伍连德纪念馆 黑龙江省 48 中国石油学会、中国石油天然气集团有限公司 中国石油大庆油田勘探开发研究院“三超”文化展厅 黑龙江省 49 中国机械工程学会 上海第二工业大学包起帆创新之路展示馆 上海市 50 中国硅酸盐学会 中国科学院上海硅酸盐研究所科学家精神教育基地 上海市 51 上海市科协 上海科学会堂 上海市 52 上海市科协 复旦大学玖园爱国主义教育建筑群 上海市 53 上海市科协 上海交通大学钱学森图书馆 上海市 54 上海市科协 中国科学院分子细胞科学卓越创新中心人工全合成结晶牛胰岛素综合展厅 上海市 55 上海市科协 中国科学院上海微系统与信息技术研究所弘扬科学家精神教育基地 上海市 56 上海市科协 中国科学院上海光学精密机械研究所“与光同行志报国”科学家精神教育基地 上海市 57 上海市科协 上海大学钱伟长图书馆 上海市 58 中国航天科技集团有限公司 中国航天科技集团八院800所603基地 上海市 59 中国农学会 南京农业大学中华农业文明博物馆 江苏省 60 中国兵工学会、江苏省科协 南京理工大学王泽山精神教育基地 江苏省 61 中国古生物学会 中国科学院南京地质古生物研究所李四光先生办公旧址暨南京古生物所所史馆 江苏省 62 江苏省科协 王淦昌故居 江苏省 63 江苏省科协 泰州市姜堰区院士旧居 江苏省 64 江苏省科协 周培源故居 江苏省 65 江苏省科协 南通群英馆南通文化馆 江苏省 66 江苏省科协 南京信息工程大学“气象大家”科学家精神教育基地 江苏省 67 江苏省科协 灌云县院士风采馆 江苏省 68 中国电子科技集团有限公司 中国雷达工业发源地展馆 江苏省 69 浙江省科协 竺可桢故居 浙江省 70 浙江省科协 严济慈陈列馆 浙江省 71 浙江省科协 苏步青励志教育馆 浙江省 72 浙江省科协 屠呦呦旧居陈列馆 浙江省 73 浙江省科协 谈家桢生命科学教育馆 浙江省 74 浙江省科协 钱学森故居 浙江省 75 中国气象学会 叶笃正气象科普馆 安徽省 76 安徽省科协 邓稼先生平陈列馆 安徽省 77 安徽省科协 安徽省院士专家联谊会院士中心 安徽省 78 安徽省科协 煤炭安全安徽省科学家精神教育基地 安徽省 79 福建省科协 鼓楼区博物馆高士其故居 福建省 80 福建省科协 福建医科大学孟超肝胆医院吴孟超院士先进事迹展示馆 福建省 81 福建省科协 台江区侯德榜故居 福建省 82 福建省科协 福州大学卢嘉锡教育馆 福建省 83 福建省科协 林俊德科学家精神教育基地 福建省 84 江西省科协 江西袁家山科普教育基地 江西省 85 中国微生物学会 山东大学微生物技术国家重点实验室 山东省 86 中国海洋湖沼学会、山东省科协 中国科学院海洋研究所 山东省 87 中国航空学会、山东省科协 荣成市郭永怀事迹陈列馆 山东省 88 中国自然科学博物馆学会、山东省科协 日照市科技馆 山东省 89 山东省科协 国核示范电站有限责任公司国家电投新能源科技馆 山东省 90 山东省科协 山东省农业科学院毛主席视察省农科院纪念地、院展览馆、国家重点实验室展览室 山东省 91 中国石油学会、河南省科协、中国石油化工集团有限公司 中石化洛阳工程有限公司“榜样的力量——时代楷模陈俊武陈列室” 河南省 92 河南省科协 孙健初故居纪念馆 河南省 93 中国农业科学院 中国农业科学院新乡精神展馆 河南省 94 中国中钢集团有限公司 中钢集团洛阳耐火材料研究院有限公司先进耐火材料国家重点实验室 河南省 95 中国中化控股有限责任公司 黎明化工研究设计院有限责任公司李俊贤科学家精神教育实践基地 河南省 96 湖北省科协 武汉生物工程学院钱学森纪念馆 湖北省 97 湖北省科协 中国科学院水生生物研究所 湖北省 98 湖北省科协 黄冈市李四光纪念馆 湖北省 99 湖北省科协 华中科技大学武汉光电国家研究中心 湖北省 100 湖南省科协 隆平稻作公园 湖南省 101 湖南省科协 陈能宽故居 湖南省 102 广东省科协 华南农业大学卢永根先进事迹陈列展 广东省 103 广东省科协 郁南县连滩中学傅廷栋院士成就展览馆 广东省 104 广东省科协 陈心陶精神教育基地 广东省 105 中国铁路工程集团有限公司 中铁隧道局集团隧道博物馆 广东省 106 广西壮族自治区科协 广西贵港市黄大年科学家精神教育基地（贵港市港北区高级中学） 广西壮族自治区 107 广西壮族自治区科协 广西贵港市黄大年科学家精神教育基地（广西第六地质队黄大年同志事迹展馆） 广西壮族自治区 108 中国热带作物学会 中国热带农业科学院香料饮料研究所 海南省 109 海南省科协 海南大学校史馆 海南省 110 重庆市科协 西南大学侯光炯纪念馆 重庆市 111 四川省科协 袁隆平杂交水稻科学园 四川省 112 四川省科协 侯光炯纪念馆 四川省 113 四川省科协 “两弹一星”国防科技科普基地 四川省 114 中国工程物理研究院 中国工程物理研究院党校 四川省 115 中国核工业集团有限公司 中国核动力研究设计院九〇九基地 四川省 116 中国科学院 中国科学院国家天文台FAST观测基地 贵州省 117 中国矿物岩石地球化学学会 中国科学院地球化学研究所涂光炽先生纪念展室 贵州省 118 贵州省科协 都匀三线建设博物馆 贵州省 119 贵州省科协 湄潭县浙大西迁历史陈列馆 贵州省 120 贵州省科协 “时代楷模”南仁东先进事迹馆 贵州省 121 中国工程院 澜沧县时代楷模精神学习教育基地 云南省 122 云南省科协 云南农业大学科技报国教育基地 云南省 123 云南省科协 西南联大旧址及西南联大博物馆 云南省 124 中国电子学会 宽禁带半导体国家工程研究中心 陕西省 125 中国硅酸盐学会 西安建筑科技大学徐德龙院士生平事迹陈列厅 陕西省 126 陕西省科协 西安科学家博物馆 陕西省 127 陕西省科协 112大院航天精神教育基地 陕西省 128 陕西省科协 西安交通大学交大西迁博物馆 陕西省 129 中国自动化学会、中国航空工业集团有限公司 航空工业自控所西迁精神纪念馆 陕西省 130 中国航空工业集团有限公司 航空工业第一飞机设计研究院 陕西省 131 中国航天科技集团有限公司 中国航天科技集团九院771所航天精神教育基地 陕西省 132 中国力学学会 兰州大学力学学科科学家精神教育基地 甘肃省 133 青海省科协 青海原子城纪念馆 青海省 134 青海省科协 两弹一星理想信念教育学院 青海省 135 青海省科协 青海师范大学“两弹一星”精神展览馆 青海省 136 宁夏回族自治区科协 宁夏沙漠绿化与沙产业发展基金会 宁夏回族自治区 137 宁夏回族自治区科协 宁夏农林科学院枸杞科学研究所科学家精神教育基地 宁夏回族自治区 138 新疆维吾尔自治区科协 和硕县马兰红山军博园 新疆维吾尔自治区 139 新疆生产建设兵团科协 新疆农垦科学院 新疆维吾尔自治区 140 中国城市科学研究会 澳门科学馆 澳门特别行政区

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