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海关作为我国对外开放的重要门户，一头连着国内企业，一头连着国际市场，在严守国门安全、促进贸易便利、深化口岸改革等方面发挥着重要作用。

今年以来，网友通过人民网“领导留言板”对全国海关积极建言献策，包括共创共享RCEP机遇、跨境电商发展、优化生物医药产品进出口通关流程等问题。

“建议海关总署协助企业充分享受和利用RCEP关税优惠和各项原产地便利化措施。”

“建议推广实施铁路快速通关，在邮件、跨境电商进出口运输业务上加大支持力度。”

“建议在更多的机场设立综合保税区，助力生物医药全产业链开放发展。”

对此，海关总署对人民网网友关切做出积极回应，在回复中表示，将积极释放政策红利，多措并举优化通关流程，使更多企业享受改革成果。

把握RCEP机遇 海关助力企业尽享协定优惠

2022年1月1日，RCEP生效实施，全球最大自由贸易区正式启航。随着政策红利逐步释放，为外贸保稳提质注入新活力。

人民网“领导留言板”截图

网友在人民网“领导留言板”留言表示，“建议海关总署能及时出台更多、更细化的指导政策，督促各地海关做好RCEP实施后的服务工作，协助企业充分享受和利用RCEP关税优惠和各项原产地便利化措施，开拓RCEP成员国市场，进一步提升参与国际合作与竞争的能力。”

海关总署回复表示，在RCEP生效前，已做好协定实施的充分准备。

一是出台《RCEP项下原产地管理办法》，对RCEP项下享惠货物的原产资格、运输规则、进口申请享惠程序、出口原产地证明出具及核查等作出明确规定，《管理办法》的出台标志着RCEP原产地规则实现了国内立法转换；二是结合RCEP的实施特点重新构建原产地管理平台，显著提升原产地管理智能化水平，原产地证书自动审签系统实现365天、每天24小时“即报、即审、即领”，审核效率提升至“秒级”，极大节约了企业进出口时间成本；三是继续推进自助打印证书范围，目前RCEP项下输新加坡、泰国、日本、新西兰、澳大利亚、韩国、马来西亚的原产地证书支持自助打印。为使企业了解和用好RCEP原产地规则以及经核准出口商制度，2021年海关培训企业代表8.8万人次，并通过多种媒介渠道发布专题宣传1100余次。

下一步，海关总署将继续指导各地海关面向企业开展规则的解读和辅导，继续通过多渠道多途径努力提高企业对区域累积规则和自主声明的运用能力。同时，当企业在国内外遇到享惠受阻的情况时，可以向海关及时反映情况，海关将通过与各RCEP成员方建立的通关协调机制，以及与商务部、贸促会建立的三部门自贸实施工作机制，在进出口两端尽快为企业解决实际问题。

跨境电商再提速 推动外贸新业态蓬勃发展

当前，跨境电商已经成为我国外贸发展的新动能、转型升级的新渠道和高质量发展的新抓手。海关统计数据显示，2017年以来，我国跨境电子商务规模5年增长近10倍，2021年进出口额达到1.98万亿元人民币，同比增长15%。

人民网“领导留言板”截图

网友在人民网“领导留言板”留言表示，“建议推广实施铁路快速通关，在邮件、跨境电商进出口运输业务上加大支持力度。”

海关总署回复表示，目前，海关已出台《海关支持中欧班列发展十条措施》，其中明确提出积极支持利用中欧班列运力开展跨境电商、邮件运输业务。同时，为保障疫情期间邮路畅通，海关已部署19个海关开通临时邮路，全力支持邮政公司疏运积压的进出境邮件。下一步，海关将继续加强对邮件、跨境电商发展的支持。

5月4日，经武汉海关监管，339袋共计6.8吨的国际邮件搭乘中欧班列从中铁联集武汉中心站发出，运往欧洲及共建“一带一路”各国，主要涉及日用品、防疫物资、跨境电商出口商品等。

受新冠肺炎疫情影响，国际空运邮路运力紧张，作为“钢铁驼队”的中欧班列也开始扮演“邮差”角色，成为国际邮件疏运的新通道。

“中欧班列运邮具有时间固定、不受天气限制等优势。在武汉海关的支持下，我们通过中欧班列发运邮件，不仅能为国际邮件提供稳定时效，运输价格也下降了七成，进一步降低了我们的成本，为湖北邮政发展提供了新机遇。”中国邮政集团有限公司湖北省分公司国际业务部经理汪惠平表示。

打造综合服务链 让生物医药行业“跑”起来

近两年，受全球公共卫生事件的影响，医药研发的重要性日益凸显，生物医药产业的发展也因此被按下了“加速键”。与此同时，简化生物医药产品进出口流程的需求日益增长。

人民网“领导留言板”截图

网友在人民网“领导留言板”留言表示，“建议在更多的机场设立综合保税区，进一步发挥其功能优势，为生物医药企业提供功能更全面、流程更便捷的进出口通关服务。”

海关总署回复表示，生物试剂是指有关生命科学研究和应用过程中使用的特殊物品、生物材料或有机化合物。其在入关过程中海关监管主要包括出入境特殊物品检疫查验、动植物源性生物材料及制品检疫等方面。该类物品涉及品类范围较广，不同品类监管要求有所不同。下一步，海关将多措并举，优化通关流程。一是针对相关行业报审资料准备工作难度大，专业性强，海关会进一步加大相关工作的宣传指导力度。二是针对生物试剂等要求通关时效性较强的物品优先排序实施口岸查验，优化查验流程，进一步缩短口岸查验时长。

关于“在更多机场设立综合保税区”的建议，海关总署回复表示，综合保税区（以下简称综保区）等海关特殊监管区域是我国对外开放的重要平台，为稳外贸稳外资发挥了重要作用。目前，海关总署已报请国务院批准设立了北京天竺、北京大兴国际机场、上海浦东机场、广州白云机场、海口空港等多个毗邻机场的综保区，并积极支持上述综保区充分发挥区位和产业优势，发展包括生物医药产业在内的新兴产业、业态。下一步，海关总署将积极关注其他地区的机场新设综保区的需求，在条件成熟时予以支持。

(责编：郭思邈、高雷)