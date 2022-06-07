人民网北京6月7日电 （记者王连香）据中国国家铁路集团公众号消息，今年以来，铁路部门克服疫情影响确保各项工程有序推进，坚决完成铁路建设投资和新线投产任务，中国铁路上海局多个建设项目进展顺利。

池州至黄山高速铁路 太平湖特大桥首个主塔封顶

池黄高铁起自池州站，终至黄山北站，是武汉至杭州高速铁路通道的重要组成部分，全长125.1公里，设计时速350公里，设池州、九华山、黄山西、黟县东、黄山北等5座车站。

6月2日，全线控制性工程太平湖特大桥首个主塔顺利封顶。大桥全长926.1米，其中主桥长788米，采用双线三塔矮塔斜拉桥，两个主跨均为228米，为目前国内最大跨度的高速铁路多塔矮塔斜拉桥。

池黄高铁建成后将成为串联皖南两山一湖（九华山、黄山、太平湖）核心景点的黄金旅游线路，对完善区域快速铁路网布局，加快皖南国际文化旅游示范区建设，促进沿线经济社会协调发展具有重要意义。

南昌至景德镇至黄山高速铁路安徽段 即将全线铺轨

昌景黄高铁安徽段位于安徽省黄山市境内，途经安徽省祁门县、黟县、休宁县至黄山市，黄山北站和黟县东站是与池黄高铁交会的共用车站，全长89.6公里，设计时速350公里。

目前，项目即将完成无砟轨道、站房和站后“四电”工程施工，预计6月上旬开始全线铺轨。

作为杭昌高铁重要组成部分，昌景黄高铁连通合福、杭黄高铁，是赣中、皖南至长三角区域重要的快速客运通道，建成后将形成连接皖赣两省“名城、名湖、名山”的世界级黄金旅游线。

杭州至衢州铁路建德至衢州段 跨金千铁路特大桥连续梁上浇筑完成

杭衢铁路建衢段正线全长131公里，设建德、建德南、龙游北、衢江（预留）、衢州西、江山等6座车站，设计时速350公里。

5月中旬，杭衢铁路建衢段上跨金千铁路、G330国道、南浦溪的跨金千铁路特大桥连续梁上浇筑完成，为后续架梁施工以及无砟轨道施工奠定基础。该桥全长686米，是全线唯一连跨铁路、国道、河流的特大桥。

杭衢铁路承担着衢九铁路和杭黄高铁之间的联络线功能。建成后将实现衢州到杭州多点、多通道连接，杭州市区到衢州不必再绕行诸暨、义乌、金华，对进一步扩充和完善浙江省铁路网骨架，完善长三角城际铁路网具有重要意义。

上海至苏州至湖州铁路 东苕溪特大桥最长连续梁合龙

沪苏湖铁路起自上海虹桥站，途经江苏省苏州市，终至浙江省湖州市湖州站，正线全长约163.5公里，设计时速350公里，设上海虹桥、松江南、练塘、汾湖、盛泽、南浔、湖州东、湖州站等8座车站，其中上海虹桥站和湖州站为既有车站，其他为新建车站。

5月26日，沪苏湖铁路湖州段东苕溪特大桥最长连续梁顺利合龙，标志着沪苏湖铁路建设迈入新阶段。

项目建成通车后将成为连接上海、苏州、湖州等城市的重要铁路运输通道，不仅可以分担沪宁、沪杭通道的交通压力，也极大方便溧水、溧阳、宜兴等城市与上海之间的联络，对促进长三角地区一体化发展和苏南地区经济社会发展具有重要意义。

宣城至绩溪高速铁路 已贯通19座隧道

宣绩高铁正线全长111.6公里，设计时速350公里，全线设宣城、宁国南、绩溪北3座车站。截至目前，全线已贯通19座隧道。

此外，宣绩高铁西津河特大桥悬臂连续梁近日顺利合龙，为打通架梁通道奠定坚实基础。

宣绩高铁建成通车后将与商合杭、昌景黄、杭黄、京福、池黄等高铁连接，缩短苏、皖、赣等地时空距离，对沿线旅游资源开发和推动乡村振兴具有重要意义。

合肥至新沂高速铁路安徽段 桥梁施工进入新阶段

合新高铁安徽段位于合肥、滁州、蚌埠、宿州境内，全线共设泗县东、五河、明光西、定远（改扩建）、八斗（越行站）等车站，设计时速350公里，线路全长207.4公里。

近日，合新高铁安徽段梁沙庄大桥首孔箱梁架设和首个连续梁0号块浇筑完成，标志着该段桥梁工程施工进入新阶段。

全线通车后将大大缩短合肥地区与苏北地区、山东半岛的时空距离，对促进长江经济带和长三角高质量一体化发展具有重要作用。

巢湖至马鞍山城际铁路 关键控制性工程取得重大突破

巢马城际铁路是国家《中长期铁路网规划》安徽省内重点项目和皖江地区城际铁路建设规划重点推进项目，设计时速350公里，设巢湖东、含山、郑蒲港、马鞍山南、马鞍山东等5座车站。

马鞍山长江公铁大桥是巢马城际铁路控制性工程，采用三塔两主跨设计，单跨1120米，是世界首座千米级三塔公铁两用斜拉桥。5月20日，主桥Z4号墩顺利浇筑承台第一层混凝土，在长江主汛期来临前实现全线关键控制性工程的重大突破。

这条城际铁路既是马鞍山与合肥的直接连通线，又是安徽通往上海等长三角城市的高铁新通道，对进一步完善区域高速铁路网布局，提升通道运输能力，促进长三角高质量一体化发展、长江经济带发展具有重要意义。

杭州至温州高速铁路 首座中长隧道顺利贯通

杭温高铁是一条连接浙江南北的诗画走廊，北起杭州市桐庐东站，引入改建后的温州南站，线路全长260公里，设计时速350公里，设桐庐东、浦江、义乌、横店、磐安、仙居、楠溪江、永嘉、温州南等9座车站。

5月22日凌晨，历经580天紧张施工，杭温高铁深固隧道顺利贯通。这是杭温高铁永嘉段11座隧道中首座贯通的中长隧道，为实现全线贯通打下坚实基础。

杭温高铁建成后将紧密串联起长三角地区和杭州、金华、温州三大都市圈，形成一条从长三角核心区域辐射浙江东南地区的骨干城际轨道交通线。杭州、金华、台州、温州等地丰富的旅游资源将串联成线，沿线仙居、磐安、东阳、浦江等地正式迈入高铁时代，对完善区域铁路网，打造浙江省“1小时交通圈”，促进长三角城市群联动发展具有重要意义。

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