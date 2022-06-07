人民网北京6月7日电 （记者杨虞波罗）据国家邮政局消息，今年端午节放假期间（6月3日-5日），全国邮政快递业揽收快递包裹约9.4亿件，与去年端午节同期相比增长17%；投递快递包裹约9.7亿件，与去年端午节同期相比增长13.1%。

从日均揽投量情况来看，端午节放假期间日均揽收、投递量均已超过3亿件，恢复到去年的平均水平，比五一放假期间分别增长16.8%和10%。

从农村与城市地区的业务量情况来看，由于各邮政快递企业积极调配专人专车，建立临时保供仓、前置仓，末端微循环得到有序恢复，端午节期间农村、城市地区快递业务量分别达到1.4亿件和8.1亿件，比五一放假期间日均业务量分别增长45%、13%。

从长三角及京津冀等地区的情况来看，长三角地区（上海、江苏、浙江、安徽）端午节期间快递业务量达到3.4亿件，比五一放假期间日均业务量增长了27%，特别是上海增长了近4倍；京津冀地区端午节期间快递业务量达到0.7亿件，比五一放假期间日均业务量增长了19%，总体保持了稳中有进态势。

(责编：杨虞波罗、高雷)