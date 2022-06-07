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交通运输部：5月全国51个城市轨道交通客运量达13.3亿人次

2022年06月07日08:50 | 来源：人民网
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人民网北京6月7日电 （记者王连香）据交通运输部消息，2022年5月，全国31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团共有51个城市开通运营城市轨道交通线路275条，运营里程8917公里，实际开行列车250万列次，完成客运量13.3亿人次，进站量8.2亿人次。

5月份，新开通广州地铁7号线西延段，新增运营里程13.4公里。5月份，51个城市完成客运量环比增加0.38亿人次、增长2.9%，同比去年5月减少8.5亿人次、下降39.0%。

按照疫情防控要求，部分城市不同程度暂停轨道交通运营服务。其中，哈尔滨、昆山等城市暂停全线网轨道交通运营服务，上海、南京、郑州等城市暂停部分线路运营服务，北京、天津、广州、宁波、南昌等城市暂停部分车站运营服务。截至5月底，昆山尚未恢复轨道交通运营。

(责编：王连香、高雷)

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