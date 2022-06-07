人民网北京6月7日电 （记者罗知之）6月6日，中国银行业协会发布了《关于主动加强金融服务 全面助力稳住经济的倡议书》（下称《倡议书》），从七方面提出20条倡议，引导会员单位进一步加强对因疫情暂时遇困行业企业和相关群体的金融支持，确保有关金融纾困政策落地，更好地稳住经济大盘。

《倡议书》提出，信贷投放靠前发力。会员单位应及时满足因疫情暂时遇困行业企业的合理、有效信贷需求，深入推进银担合作、银保合作，加强与政府性融资担保机构的合作，努力实现住宿、餐饮、零售、文化、旅游、交通运输等受疫情影响严重行业信贷余额持续稳步增长。同时，会员单位应积极贯彻落实“稳外贸”政策要求，强化对外贸客户的跨境结算、融资、保值避险等贸易全流程服务，持续加大稳外贸融资投放支持力度。

在持续减费让利，降低融资成本方面，《倡议书》明确，首先要推动贷款利率下行。会员单位在继续实施现有减费让利措施基础上，应通过使用各项货币政策工具和地方纾困政策，及时获取低成本资金支持，加强负债成本管理，在商业可持续性的原则下进一步降低企业贷款利率。其次，适当减免服务收费。会员单位应严格落实各项金融服务收费管理政策，鼓励阶段性实行更优惠的服务收费，适当加大对因疫情暂时遇困行业企业和相关群体金融服务收费的优惠减免力度。第三，挖掘减费让利空间。会员单位应持续改进服务技术、模式和业务流程，进一步挖掘减费让利空间，降低综合服务成本，帮助企业共渡难关。

在主动对接需求，做好融资接续方面，《倡议书》指出，会员单位应按照市场化原则与中小微企业（含中小微企业主）和个体工商户、货车司机等自主协商，对其贷款实施延期还本付息，努力做到应延尽延。对因感染新冠肺炎住院治疗或隔离、受疫情影响隔离观察或失去收入来源的人群，会员单位应对其存续的个人住房、消费等贷款，灵活采取合理延后还款时间、延长贷款期限、延期还本等方式调整还款计划。

此外，《倡议书》还强调，要区别对待涉企风险。会员单位应在平衡好增加信贷投放、优化信贷结构和防控信贷风险的基础上，科学把握信贷政策执行要求，对企业经营遇到的困难问题综合研判、分类施策，不搞“一刀切”。坚持实质性风险判断，不单独因疫情因素下调贷款风险分类，不影响征信记录，并免收罚息。

(责编：罗知之、高雷)