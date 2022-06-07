人民网北京6月7日电 （记者王仁宏）据农业农村部消息，截至6月6日，全国已收冬小麦1.67亿亩，收获进度达到55%，麦收过半时间比去年提前2天。

在合肥市肥西县花岗镇，收割机在田间收割小麦（无人机照片）。新华社记者 刘军喜 摄

据悉，大规模小麦机收5月28日全面展开以来，各地各部门组织服务保障有力，全国麦收总体进展顺利，跨区机收总体通畅有序，已连续8天日机收面积超1000万亩。从各地进度看，四川、湖北麦收已基本结束，安徽收获进入扫尾阶段，河南麦收进度过八成，江苏进度过半，陕、鲁、晋、冀即将进入收获高峰。

农业农村部要求各级农业农村部门再接再厉，做到夏粮一天不到手，工作一天不松劲。要继续做好机收供需精准对接、应急机收机种准备，特别要帮助因疫情不能返乡的农民解决收种困难，开展代收代种、让群众放心。要继续强化各项保通保畅措施落实，最大限度为机手提供防疫、通行、用油等便利，确保夏收机具和人员畅通无阻、作业高效。要大力推进机收减损，协调增加小麦晾晒场地和烘干设施供给，能多挽回一斤是一斤，努力实现颗粒归仓。

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