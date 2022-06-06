人民网北京6月6日电（记者车柯蒙）国家税务总局增值税发票数据显示，今年“端午”小长假期间（6月3日-6月5日），疫情防控形势稳定向好，全国居民商品消费平稳增长，部分居民服务业增长较快，住宿餐饮业正在稳步恢复。

“端午”假期期间，伴随全国疫情形势稳定向好，居民消费平稳增长。增值税发票数据显示，“端午”期间全国零售业销售收入同比增长9.5%。其中，百货、超市、便利店等综合零售销售收入同比增长16.5%；粮油、果蔬、肉禽蛋奶等基本生活类消费旺盛，同比增长28.4%；线上消费增长较快，互联网零售同比增长35.9%。

增值税发票数据显示，“端午”假期期间，居民服务销售收入同比增长12.9%，其中，家政服务、理发及美容服务、日用电器修理、家用电子产品修理销售收入同比分别增长27.4%、12.3%、10%、4.8%，反映居民生活正在恢复往日活力，“烟火气”日渐味浓。

同时，增值税发票数据显示，“端午”假期期间，餐饮业销售收入整体恢复至上年同期的83.8%，其中，小吃服务、茶馆服务等特色服务受到欢迎，销售收入同比分别增长8.6%、8.5%；正餐服务正在稳步恢复，销售收入恢复至上年同期的90.4%。住宿业销售收入整体恢复至上年同期的92%，其中旅游饭店、经济连锁酒店销售收入同比分别恢复至上年同期的77.3%、91.2%。露营逐渐成为出游的新住宿方式，露营地服务销售收入同比增长2.9倍。

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