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珠江流域西江发生2022年第2号洪水 水利部启动水旱灾害防御Ⅳ级应急响应

2022年06月06日19:42 | 来源：人民网
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人民网北京6月6日电 （记者王仁宏）据水利部消息，根据《水利部水旱灾害防御应急响应工作规程》，水利部在维持江西、湖南、广西、贵州等省（区）洪水防御Ⅳ级应急响应的同时，于6日12时针对浙江、福建、广东、云南4省启动洪水防御Ⅳ级应急响应，并发出通知，要求有关地区加强值班值守，做好监测预报预警、水工程调度、水库安全度汛、中小河流洪水和山洪灾害防御等重点工作。

7日-9日降水预报图。（来源：水利部）

据悉，受上游来水及降雨影响，珠江流域西江中游武宣水文站6月6日17时流量涨至25200立方米每秒，依据水利部《全国主要江河洪水编号规定》，编号为“西江2022年第2号洪水”。

6月5日以来，江西、浙江、广西、湖南、福建等地有37条河流发生超警以上洪水，最大超警幅度0.01～2.64米，其中福建黄潭河小幅超过保证水位，广西海洋河发生2008年有实测资料以来最大洪水。据预报，6月7日至9日，西南南部、华南、江南南部等地将有一次强降雨过程，暴雨区内主要河流将出现明显涨水过程，部分中小河流可能发生超警以上洪水，山洪灾害风险较大。

 

(责编：王仁宏、高雷)

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