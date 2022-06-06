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工程院：建设顶天立地的国家高端智库

2022年06月06日16:40 | 来源：人民网
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工程院院长李晓红。徐想摄

人民网北京6月6日电 （记者赵竹青）在中共中央宣传部6日举行的“中国这十年”主题发布会上，中国工程院院长李晓红表示，要建设顶天立地的国家高端智库。其中，“顶天”是要为党中央和国务院作出重大决定时建言献策；“立地”则是要服务地方经济社会发展，为地方提供战略咨询。

未来，工程院如何建设好这支队伍？李晓红从四方面作了阐释。

一是持续强化国家战略科技力量。要不断深化院士制度改革，对院士队伍的结构、学科进一步优化，促进院士队伍在国家重大工程、核心关键技术方面发挥更大的作用。

二是建设顶天立地的高端智库。要建设国内一流、世界知名的中国工程科技高端智库。在国家层面为党中央和国务院更加积极地建言献策，在地方经济社会发展中要贡献更多更大的智慧和力量。

三是在解决一些关键核心技术方面打好攻坚战。工程院九个学部几乎涵盖了工程科技所有领域的领军人物，可以组织跨学科、跨领域的院士专家进行联合攻关、服务国家战略。

四是在全球工程科技治理中要发出中国声音，讲好中国工程科技的故事。今后，工程院要以更加开放的思维和举措来推进国际工程科技的创新开放合作，提高我国工程科技的国际化水平和影响力。

(责编：赵竹青、高雷)

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