人民网北京6月6日电 （记者赵竹青）科技如何支撑高质量发展？在中共中央宣传部6日举行的“中国这十年”主题发布会上，中国科学院院长侯建国表示，近十年，中科院推动科研成果走出实验室，累计向社会转化了约11万项科技成果。

侯建国介绍，十年来，全院科研人员坚守使命定位，攻坚克难、勇攀高峰，产出了一批具有标志性、引领性的重大创新成果。

一是紧扣国家战略需求，在保障国家重大工程、突破“卡脖子”技术等方面发挥关键作用。比如，在载人航天工程中，中科院牵头负责空间应用系统，研制了数百台套有效载荷。在探月工程中，主要承担地面应用系统有效载荷分系统等任务，为“嫦娥”开展科学探测提供关键的技术保障。在北斗三号全球导航定位系统建设中，承担了12颗卫星的研制任务。围绕深空、深海科技制高点，中科院研制的悟空、墨子、慧眼、太极、广目等一批科学卫星，使我国在空间科学国际竞争中占据了有利地位。成功研制了“深海勇士”号、“奋斗者”号、“海斗一号”等谱系化的深海装备，引领我国的深海科考进入万米时代。围绕航空发动机叶片、超分辨光刻机、仿生合成橡胶、高端轴承、高性能特种材料等重大需求，发挥体系化、建制化优势，突破了一批关键核心技术，为保障产业链安全提供有力的科技支撑。

二是瞄准科技前沿加强基础研究，持续提升原始创新能力，加快打造原始创新策源地。产出了铁基高温超导、纳米限域催化、量子计算原型机、二氧化碳人工合成淀粉等一批高水平的重大原创成果，引领我国的凝聚态物理、分子科学、纳米材料、干细胞等一批重要前沿方向进入世界第一方阵。在衡量基础研究水平的自然指数排名中，中科院已经连续9年位列全球科教机构的首位。中科院研制建设了“中国天眼”、高海拔宇宙线观测站、“人造太阳”等在国际上领先的重大科技基础设施，成为基础研究和科技攻关的利器，支撑科研人员在脉冲星研究、中微子振荡、磁约束核聚变等方面取得一批原创重大成果。

三是推动科研成果走出实验室，近十年累计向社会转化了约11万项科技成果，助力我国企业的高质量发展。比如中科院研发的“曙光”超级计算机、人工智能芯片、干细胞修复技术、碳离子治癌装置等，促进了相关新兴产业的发展。中科院煤制乙醇、煤制低碳烯烃等多项技术成功实现了商业化，为煤炭清洁高效利用和能源安全提供了科技解决方案。积极开展抗疫科研攻关，分离出世界上首个新冠病毒毒株，研制了多款疫苗、检测试剂、药物等，积极支持科技抗疫。为加强黑土地的保护利用，中科院40多个研究所、千余名科学家在东北三省和内蒙古联合开展“黑土粮仓”科技会战，已取得初步的成效。

(责编：赵竹青、高雷)