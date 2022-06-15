焦磊

当前，受新冠肺炎疫情等因素影响，我国经济发展环境的复杂性、严峻性、不确定性上升，稳增长、稳就业、稳物价面临新的挑战。越是形势严峻，越要坚定信心、果断应对，在稳经济和助企纾困上发挥更大政策效应。日前，国务院发布了《扎实稳住经济一揽子政策措施的通知》，部署实施6方面33条稳经济一揽子政策措施。国家层面的稳经济理念正在各行业、各地区形成共识，政策正从“纸上”落到“地上”，成为稳住经济社会发展的重要支撑。对此，人民网财经策划了“稳经济举措‘政’在落地”系列报道，解读政策部署，反映相关举措的落地成效。

“这次补贴真是雪中送炭，预计公司将节省50多万元成本。”深圳一家科技企业在新政策下获得了电费补贴，为切实降低企业用电成本，深圳市对全市企业和个体工商户2022年4月、5月应缴交电费给予10%的补贴。

今年以来，随着疫情反复，不少企业的稳定生产遇到了困难，为高效统筹疫情防控和经济社会发展，国务院日前印发《扎实稳住经济的一揽子政策措施》（以下简称《措施》），提出了六个方面33项措施，涉及7项保产业链供应链稳定政策。《措施》印发后，各地方也密集出台相应政策措施，给企业吃下“定心丸”。

降本减租提振市场主体信心

“我们公司是轻资产企业，租金占了支出的大头，疫情影响让公司经营艰难，房租减免大大缓解了公司资金压力。”一家“专精特新”企业负责人在得知被减免6个月房租消息后表示。

中小企业是我国国民经济的重要组成部分，在稳增长、增就业、促创新等方面发挥着重要作用。截至2021年末，全国企业的数量达到4842万户，其中99%以上都是中小企业。

其中，专精特新“小巨人”企业平均研发强度达到10.3%，高于上市企业1.8个百分点，在强链、补链、稳链中发挥着不可或缺的重要作用。

据北京市国资委最新数据显示，截至6月9日，全市国有单位已为46640家服务业小微企业和个体工商户减免房屋租金约64.52亿元，其中市国资委监管的市属国企已为24880家服务业小微企业和个体工商户减免房屋租金约41.53亿元，减免总额约占全市的65%。一个多月以来，北京市全力推进国有房租减免政策，大力提振了市场主体的信心。

“我们是用电大户，3月以来受疫情影响，各项支出上涨，现金流紧张。”扬州灯泡有限公司总经理张永纯说：“没想到银行主动上门，通过我们的用电量和电费交纳情况，和一些佐证材料，为我们提供国内信用证融资，申请当天就完成了所有审批工作，现在融资款已经到账，效率超出了我们预期。”

今年以来，为更好地助企纾困，交通银行江苏省分行推出“金融+电力”服务，实现基于信用证交费的线上平台电费支付，将生产企业的融资需求与金融机构有效对接，帮助产业链上下游、中小微企业获得供应链融资和电费金融等普惠金融服务，帮助实体经济缓解融资难题。

随着疫情缓解，部分企业开始重新“走出去”。近年来，工行依托全球化服务网络，不断加强境内外机构协作，为企业提供“一站式”配套金融服务，保障企业贸易资金安全运转。据了解，陕西分行高效支持自贸区重点“走出去”企业承揽境外工程，帮助完成某企业境外项目148亿巴基斯坦卢比的保函展期，妥善化解企业因境外疫情带来的保函履约风险。

切实让中小企业享受到政策红利，减少成本支出，提振企业发展信心，助力中小微企业渡难关、增信心、促发展，也是为中国经济“稳根基”。

加大困难行业纾困力度

去年，一家重庆旅行社拿到了暂退的80%旅游服务质量保证金，解决了企业职工工资等燃眉之急。今年，新政策出台后，这个比例提升到了100%。“这笔增加的现金流，对旅行社经营来说，是一笔‘及时雨’。”

疫情出现后，旅游、餐饮、零售等行业企业多次暂停营业，一些员工流失，经营遇到困难。

日前，银保监会发布《关于进一步做好受疫情影响困难行业企业等金融服务的通知》，要求银行机构要及时满足因疫情暂时遇困行业企业的合理、有效信贷需求，努力实现住宿、餐饮、零售、文化、旅游、交通运输等受疫情影响严重行业信贷余额持续稳步增长，鼓励银行机构在受疫情影响的特定时间内适当提高相关行业不良贷款容忍度。

近期，多家金融机构向文化旅游、餐饮住宿等其他受疫情影响较大行业企业发放贷款，解决了一些企业资金短缺等问题，帮助企业顺利复工复产。

上海农商银行进行复工复产前现金调拨工作。图片来源：受访方供图

面对复工达产中物流运输难衔接、人员到岗有困难等实际问题，各地政府因地制宜提出各项举措，及时解决问题。

“跑车时间明显短了，提前办理了证件，在指定区域顺利交接物资，省去了大量时间。”一位货车司机表示。随着物资运转顺利，返岗员工不断增多，产能逐步恢复，各企业加足马力抢回失去的时间。

“保链稳链是促进工业稳定增长的当务之急、重中之重。”工业和信息化部运行监测协调局副局长陶青日前在国务院联防联控机制召开的新闻发布会上表示，针对当前复工不达产、复工基础仍不牢固、重点产业链协同复产难等问题，将继续从重点企业、重点行业、重点区域三方面持续发力。对企业进一步加强政策帮扶、用好包括“白名单”制度在内的各类保供稳链工作举措。

完善物流体系 提升引资能力

物流是市场经济的经脉，也是民生保障的重要支撑。中国信息协会常务理事、新经济研究院院长朱克力表示，产品的运输和人员的流动是维持经济活动的关键所在，国民经济的循环，无论是内循环还是外循环，都应该有畅通的物流和客流，因此，要努力实现“民生要托底、货运要畅通、产业要循环”，只有货运畅通，产业才能循环，经济才有活力。

随着《“十四五”现代流通体系建设规划》等一批重要规划接连出炉，各地围绕物流体系建设制定了具体方案。包括大型物流枢纽建设在内的重大工程建设路线图已经浮现，此外，冷链物流、智能物流等成为重点布局领域。

“在实现我国经济高质量发展中，物流运输业是具有基础性、战略性、先导性的大动脉功能性产业。”上海社会科学院研究员、原副院长何建华表示，这个行业的整体质量水平与效率效益，一定程度上制约并影响经济发展。面对疫情防控给物流运输带来的考验以及暴露出来的短板，应当加快现代物流运输业建设步伐。

外资作为连接国内国际两个市场、两种资源的重要纽带，是“双循环”的天然载体，也是供应链的重要组成部分。《措施》提出，积极解决外资企业在华营商便利等问题，进一步稳住和扩大外商投资。

ZARA母公司Inditex集团中华区总裁思伊文表示，“中国是 Zara以及母公司Inditex集团的主要市场之一，集团对过去18年来在中国业务的发展感到非常满意。我们对中国市场充满信心，也将一如既往地深耕中国市场，继续为中国的经济、社会和环境发展贡献力量。”

2021年起，飞利浦加快推进“本土化”进程，在中国全面布局研发、制造等功能，并以更加整合地方式部署资源，旨在显著加快本土创新速度、提高创新产出。

“1-4月份，货物进出口以人民币计同比增长7.9%，服务贸易增长21.9%，实际使用外资增长20.5%。”商务部副部长盛秋平表示，3月份以来，受外需增长放缓、新冠肺炎疫情等因素影响，稳外贸压力增加，稳外资也面临诸多挑战。

盛秋平表示，围绕稳外贸稳外资工作，已开展三方面工作：明确了加强外贸企业生产经营保障、推动跨境电商加快发展提质增效等13项政策，为外贸企业纾困，为外贸发展“减压”；聚焦重点外资企业和项目，建立了四项机制，及时回应诉求，促进复工达产；积极推动发挥出口信用保险作用，为外贸企业防风险、抓订单、保市场提供有力保障。支持企业提升汇率风险管理能力，完善汇率避险产品服务，促进外贸企业稳健经营。

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(责编：罗知之、吕骞)