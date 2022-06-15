人民网北京6月15日电 （记者杨曦）国务院新闻办公室15日举行新闻发布会，介绍2022年5月份国民经济运行情况。国家统计局新闻发言人、国民经济综合统计司司长付凌晖在会上表示，5月份，经济运行出现积极变化。随着国内疫情防控形势总体改善，稳增长的政策措施效果逐步显现，经济运行的积极变化有所增多，主要指标多数出现改善，部分受疫情冲击较大的地区，经济出现了反弹。

具体来看，主要表现在以下几个方面：

一是生产供给逐步回升。物流保通保畅的效果不断显现，企业复工复产有序推进，工业、服务业均出现了回升。工业生产由降转升。5月份，规模以上工业同比增长0.7%，上月为下降2.9%。其中，制造业5月份增长了0.1%，上月为下降4.6%。服务业降幅也出现收窄。5月份，服务业生产指数同比下降5.1%，降幅比上月收窄1个百分点。其中，批发零售、交通运输仓储业降幅收窄明显。

二是国内需求有所恢复。疫情防控形势总体向好，生产生活秩序逐步恢复，稳投资、促消费政策的作用下，市场需求逐步改善。市场销售降幅收窄。5月份，社会消费品零售总额同比下降6.7%，降幅比上月收窄4.4个百分点。投资平稳增长。1-5月份，固定资产投资同比增长6.2%，保持基本稳定，其中基础设施投资增长6.7%，增速比1-4月份加快0.2个百分点。

三是外贸进出口明显加快。外贸物流逐步改善，外贸企业生产恢复，前期积压外贸订单释放、货物进出口增速回升。5月份，货物进出口总额同比增长9.6%，增速比上月加快9.5个百分点。其中，出口增长15.3%，加快13.4个百分点。

四是就业改善、物价总体稳定。经济运行逐步恢复，稳就业政策持续发力，就业状况出现好转，城镇调查失业率下降。5月份，全国城镇调查失业率是5.9%，比上月下降0.2个百分点。其中外来农业户籍人口失业率是6.2%，比上月下降了0.4个百分点。市场保供稳价效果持续显现。5月份，居民消费价格同比上涨2.1%，涨幅与上月持平。扣除食品和能源的核心CPI同比上涨0.9%，也和上月持平，表明市场价格基本稳定。

五是结构优化升级态势持续。我国产业升级发展、新动能成长壮大的趋势没有改变，迈向高质量发展的步伐稳健。高技术产业发展较好。5月份，高技术制造业增加值同比增长4.3%，增速比上月加快0.3个百分点，明显高于规模以上工业的增长。1-5月份，高技术制造业投资增长24.9%，继续保持较快增长。产业绿色转型发展持续。新能源汽车、太阳能电池等新产品的产量继续保持高速增长。

六是部分受疫情冲击较大的地区恢复加快。随着疫情逐步得到控制，稳增长政策发力，企业复工复产加快，前期受疫情冲击比较大的长三角地区和东北地区生产明显改善。5月份，长三角地区和东北地区规模以上工业增加值同比分别下降3.2%和1.1%，降幅比上月收窄超过10个百分点。

“总的看，我国经济逐步克服疫情的不利影响，呈现恢复势头。但国际环境依然复杂严峻，外部不确定性增大，国内经济恢复仍然是初步的。主要指标增速还处于低位，恢复基础还需要巩固。下阶段，要高效统筹疫情防控和经济社会发展，加大宏观政策调节力度，推动稳增长一揽子政策措施落地见效，着力稳定宏观经济大盘，着力保障和改善民生，推动经济持续恢复。”付凌晖说。

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