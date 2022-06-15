人民网北京6月15日电 （记者杨曦）国家统计局今日公布数据显示，5月份，规模以上工业原煤、原油、天然气生产稳定增长，电力生产同比下降。与4月份比，原煤、原油、天然气生产保持稳定，电力生产降幅收窄。

原煤、原油和天然气生产及相关情况

原煤生产保持较快增长，进口由增转降。随着煤炭保供稳价政策深入推进，原煤生产继续保持较快增长。5月份，生产原煤3.7亿吨，同比增长10.3%，增速比上月放缓0.4个百分点，日均产量1187万吨。进口煤炭2055万吨，同比下降2.3%，上月为增长8.5%。

1—5月份，生产原煤18.1亿吨，同比增长10.4%。进口煤炭9595万吨，同比下降13.6%。

原油生产平稳，进口有所加快。5月份，生产原油1757万吨，同比增长3.6%，增速比上月放缓0.4个百分点，日均产量56.7万吨。进口原油4582万吨，同比增长11.8%，比上月加快5.2个百分点。

1—5月份，生产原油8569万吨，同比增长4.1%。进口原油21671万吨，同比下降1.7%。

原油加工量继续下降。5月份，加工原油5392万吨，同比下降10.9%，降幅比上月扩大0.4个百分点，日均加工173.9万吨。1—5月份，加工原油27716万吨，同比下降5.3%。

天然气生产保持稳定，进口降幅收窄。5月份，生产天然气177亿立方米，同比增长4.9%，增速比上月加快0.2个百分点，日均产量5.7亿立方米。进口天然气907万吨，同比下降12.1%，降幅比上月收窄7.5个百分点。

1—5月份，生产天然气924亿立方米，同比增长5.8%。进口天然气4491万吨，同比下降9.3%。

电力生产情况

电力生产降幅收窄。5月份，发电6410亿千瓦时，同比下降3.3%，降幅比上月收窄1.0个百分点，日均发电206.8亿千瓦时。1—5月份，发电3.2万亿千瓦时，同比增长0.5%。

分品种看，5月份，火电降幅收窄，水电、核电增速加快，风电由增转降，太阳能发电增速放缓。其中，火电同比下降10.9%，降幅比上月收窄0.9个百分点；水电增长26.7%，增速比上月加快9.3个百分点；核电增长1.3%，比上月加快0.4个百分点；风电下降0.7%，上月为增长14.5%；太阳能发电增长8.3%，比上月放缓16.6个百分点。

(责编：杨曦、吕骞)