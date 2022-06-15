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城市燃气管道等老化更新改造怎么改？钱谁出？权威解读来了

人民网记者 王仁宏
2022年06月15日10:02 | 来源：人民网
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城市燃气管道等老化更新改造是重要民生工程和发展工程，对推动城市更新、满足人民群众美好生活需要具有十分重要的意义。近日，国务院办公厅印发《城市燃气管道等老化更新改造实施方案（2022~2025年）》（以下简称《实施方案》）。《实施方案》提出，2022年抓紧启动实施一批老化更新改造项目。2025年年底前，基本完成城市燃气管道等老化更新改造任务。

《实施方案》明确，按照“聚焦重点、安全第一，摸清底数、系统治理，因地制宜、统筹施策，建管并重、长效管理”的原则，在全面摸清城市燃气、供水、排水、供热等管道老化更新改造底数的基础上，马上规划部署，抓紧健全适应更新改造需要的政策体系和工作机制，加快开展城市燃气管道等老化更新改造工作，彻底消除安全隐患。

城市燃气管道等老化更新改造改什么？怎么改？一图带您了解。

一图读懂《城市燃气管道等老化更新改造实施方案》。

监制： 国家发展改革委固定资产投资司 住房和城乡建设部城市建设司 制作： 中国建设报社

 

 

(责编：王仁宏、吕骞)

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