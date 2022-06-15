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“中国天眼”重大发现背后 两大关键系统“点睛”

2022年06月15日09:17 | 来源：人民网
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人民网北京6月15日电 （记者赵竹青）近日，“中国天眼”FAST（500米口径球面射电望远镜）发现了全球首例持续活跃的快速射电暴，为构建快速射电暴的演化模型、理解这一剧烈宇宙神秘现象打下了基础。FAST高灵敏的观测精度是如何实现的？记者采访了相关专家。

首先，FAST能将地面接收到的宇宙微弱信号汇聚到一起，依靠的是复杂而精密的反射面单元。

FAST反射面系统总设计师、中国电科54所高级工程师郑元鹏告诉记者，作为决定FAST探测能力和精度的核心要素，反射面面板看起来像一口“超级大锅”，由4450块反射面单元组成，每块单元又由100块直径大约1.1米的面板子单元拼装而成。反射面单元安装在像蜘蛛网一样的索网上，索网的每个节点连接一个促动器，需要观测某一区域的时候，促动器会带动相关的反射面单元在“大锅”上形成一个直径300米的抛物面，就好像是“大锅”上的一个“小碗”。

“当观测区域变化的时候，促动器会随之带动反射面单元形成千变万化的‘小碗’，扩大观天的范围，提高信号的接收广度。”郑元鹏说。

同时，信号接收的质量，依赖于高精度的馈源舱系统。

如果说FAST是观测深空的巨眼，那么，馈源舱就犹如这只眼睛的瞳孔。悬挂半空、可移动的馈源舱，是“中国天眼”的一大创举。

当接收宇宙微弱的射电信号时，每个“小碗”收集到的信号，都要通过馈源舱来聚焦。要完成观天任务，4450块反射面单元就要根据观测对象形成适合观测的抛物面。

“馈源舱处于每个抛物面的焦点位置，其作用就是聚焦反射面收集到的信号，支撑天文学家开展高灵敏度太空观测任务。”FAST馈源舱系统总设计师、中国电科54所高级工程师李建军介绍，反射面在观测天体运动中的变形，会带来抛物面的形状和焦点位置的变化，馈源舱位置也必须随之而动。

馈源舱看起来就像悬挂在“大锅”之上的“果子”，而实际上，它是一个直径13米、高6米的“大家伙”。当“大锅”变形时，“果子”既要实现柔性悬挂下瞬间移动到焦点上，又得让“果子”里的接收机纹丝不动。经过千百次试验，最终李建军团队实现了“果子”移动如风，但接收机仍然岿然不动。

“由于馈源舱是一个集多种技术于一体的光机电一体化综合系统，因此不可避免的会有更多电磁信号的辐射。”李建军介绍，馈源舱在设计和性能上经过优化，不仅重量轻，而且具有很高的屏蔽功能，为深空观测提供了更加纯粹的电磁空间。

(责编：赵竹青、吕骞)

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