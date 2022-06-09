科技日报北京6月8日电 （记者刘园园）记者从国务院国资委8日召开的推广“科改示范行动”经验、强化科技创新激励专题推进会上了解到，2020年初，国务院国有企业改革领导小组办公室专门启动实施“科改示范行动”，加快培育一批国有科技型企业改革样板和创新尖兵。

两年多来，这批国有科技型企业创新“尖子生”成绩如何？“80%的‘科改示范企业’已灵活开展多种方式的中长期激励。”国务院国资委党委委员、副主任翁杰明在会上介绍，“科改示范企业”研发投入强度明显提高，2021年“科改示范企业”研发投入强度达15.4%，远高于中央企业平均水平（2.49%），也高于科创板上市公司平均水平（13%）。

翁杰明介绍，2021年“科改示范企业”科技人员占比平均达到50.7%。截至2021年底，“科改示范企业”累计获得国家科学技术进步奖和国家技术发明奖855项，累计拥有授权发明专利41374件。“科改示范企业”两年多来累计实现科技成果转化收入6327.5亿元。

“2021年‘科改示范企业’营业收入、净利润分别较2019年增长34.5%和45.9%，全员劳动生产率、人工成本利润率分别较2019年提高30.5%和20.8%。”翁杰明说。

中国化学工程集团有限公司有关负责人介绍，该公司大力推动“科改示范行动”，近两年来共推动两批33个攻关项目，每个项目按20%研发经费比例给予资金支持。河钢数字技术股份有限公司则以推进“科改示范行动”为契机，推动5G、人工智能、物联网、大数据等新一代信息技术与制造业深度融合，2021年该公司营业收入同比增长72%，净利润同比增长65%。

“‘科改示范企业’作为国有科技型企业中的‘先锋队’，探索形成经验的更大价值在于复制和推广。”翁杰明表示。

翁杰明强调，央企集团公司要对本领域、本企业关键核心技术是跟跑、并跑还是领跑，做到了然于胸，并在国家相关规划指引下，确定本企业科技创新规划或方案。他要求，创新主体要做到“搭好平台+建好机制+用好人才”，充分激发科技创新的“内生动力”。要进一步加大研发投入，到今年年底，中央工业企业重点企业研发投入强度平均要达到5%以上。

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