黄盛

当前，受新冠肺炎疫情等因素影响，我国经济发展环境的复杂性、严峻性、不确定性上升，稳增长、稳就业、稳物价面临新的挑战。越是形势严峻，越要坚定信心、果断应对，在稳经济和助企纾困上发挥更大政策效应。日前，国务院发布了《扎实稳住经济一揽子政策措施的通知》，部署实施6方面33条稳经济一揽子政策措施。国家层面的稳经济理念正在各行业、各地区形成共识，政策正从“纸上”落到“地上”，成为稳住经济社会发展的重要支撑。对此，人民网财经策划了“稳经济举措‘政’在落地”系列报道，解读政策部署，反映相关举措的落地成效。

“一周之内便收到了1200万元贷款，解决了我们的燃眉之急。”近期，重庆市刘一手火锅店在当地银行的帮助下，顺利地获得了贷款。

刘一手火锅店相关负责人说，受疫情影响，企业客流量下滑，而房租、人力等各项成本又持续上升，加之采购原材料和垫付账款等，急需流动资金支持。好在重庆市的金融机构在人民银行重庆营管部的引导下，创新推出了“接地气”的火锅业专属金融产品，还有银行先后4次上门了解他们的困难并收集资料，快速批贷。

不仅在重庆，今年以来，为稳住经济增长大盘，营造适宜的货币金融环境，我国货币政策工具充分发力、靠前发力，面向全国各地市场主体精准施放。

特别是在前不久国务院印发《扎实稳住经济的一揽子政策措施》，提出发挥好普惠小微贷款支持工具、继续推动实际贷款利率稳中有降等5项货币金融政策后，全国多地区、多部门进一步提升金融助企纾困、落实稳经济政策措施，进行积极部署，指导金融机构创新推出金融产品，精准支持受困行业群体恢复发展，推动支付服务向小微企业减费让利。一系列形成合力的货币金融政策，成为中小微企业纾困解难的“源泉活水”。

创新金融产品 纾困中小微企业

“没想到公司很快拿到了贷款，非常感谢‘赣金普惠’平台提供的便捷融资渠道。”南昌市丰泰实业发展有限公司财务人员说，今年5月，公司在“赣金普惠”平台上申请了845万元的贷款用于企业日常经营性资金周转，随后就得到了当地金融机构的支持。

“赣金普惠”平台，是人民银行南昌中心支行为了提升小微企业、个体工商户、新型农业经营主体融资的可得性，创新推出的“两平台、一产品”之一。上述财务人员说，在“赣金普惠”平台上，企业可以自主发布融资需求，也可以搜索到当地银行发布的适合自身的金融产品并递交申请。同时，企业可以尽快获得融资，并可以通过平台的微信小程序或者页面随时查询每项业务的办理步骤，非常方便和高效。

创新金融产品为中小微企业纾困解难，已成为监管部门和金融机构的重点工作。比如，人民银行广州分行牵头会同广东省政府有关部门搭建“粤信融”征信平台，促进企业融资发展，全力助企纾困；人民银行昆明中心支行联合有关部门制定《金融支持文旅行业纾困发展工作任务清单》，从加大货币政策工具运用、协同续贷首贷支持拓宽多元融资渠道等方面，切实为文旅企业纾困解难；交通银行河北保定高碑店支行落地了批量担保全流程线上场景定制产品——冷链e贷“新发地农贸贷”，进一步针对新发地冷链商户客群制定专属的融资服务方案，稳步解决冷链商户的资金难题。

“各金融机构要重点围绕接触型服务业、小微受困主体、货运物流、投资消费等重点支持领域，强化对重点消费、新市民和有效投资的金融服务，及时在信贷资源配置、内部考核、转移定价等方面出台配套措施。”前不久，人民银行有关负责人在人民银行、银保监会联合召开的金融支持实体经济座谈会上表示，要平衡好支持疫情防控、支持实体经济与防范风险的关系，提升政策可持续性和宣传落地效果。

助力支农支小 精准惠及重点群体

前不久，河北省张家口市张北县小二台镇的甜菜种植农户们分外忙碌。他们一方面抓紧农时准备甜菜育种、备耕，一方面想办法解决种植资金短缺、融资成本高的问题。

“好在今年交通银行推出了‘甜菜贷’，我们只需要提供少量资料，就可以从交行获取专项贷款用于甜菜种植。”小二台镇一名甜菜种植农户说，交通银行的工作人员经常深入了解农户们生产经营的特点，还整合当地企业资源，围绕甜菜等农作物的生产场景，给农户定制出特色金融融资服务方案，在农忙时节帮乡亲们解决了大问题。

据悉，创新金融模式和专项贷工具，面向中小微企业和支农助农精准施放、落地政策工具的不仅银行业。

为支持中小微企业的复工复产和业务发展，中国人寿推出 “关爱保”专属团体保险保障方案，对现有团体意外险产品扩展因感染新冠病毒导致的身故和伤残责任，进一步保障特定时期企业项下员工人身安全。针对中小微企业特殊时期困难，为方便小微企业在特殊时期为其员工购买其他商业性员工福利保险，中国人寿针对小微企业的“员福保”专属方案实现线上无纸化投保，推出免“面”受理服务。

在中国人民大学中国普惠金融研究院联席院长赵锡军看来，“针对性强”是近期各项金融助企纾困政策的一大亮点。他表示，高效统筹疫情防控和经济社会发展，既是实体经济面临的考验，又对广大金融机构提出了更高要求。

“央行、银保监会、国家外汇管理局等单位都接连出台了助企纾困的真招实招，广大金融机构要积极作为，主动用好政策、形成合力，积极支持有关行业企业渡过难关。”赵锡军建议，金融机构在助企纾困、支农支小过程中还要格外注重风险控制，注重因地制宜，不搞“一刀切”，有效区分哪些是疫情带来的风险、哪些是企业自身经营问题导致的风险，确保金融系统平稳健康。”

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(责编：王震、高雷)