原标题：竹林里的新鲜空气卖出了现钱！

竹连竹，山连山，远远近近，无边无际。走进浙江安吉，置身万顷竹海，让人感到五脏六腑都在刹那间荡涤一新。

而今，这漫山遍野的翠竹，长出了一个听似“天方夜谭”的故事：毛竹林里的新鲜空气卖出了现钱！

2021年底，县属国有企业——安吉两山生态资源资产经营有限公司创立两山竹林碳汇收储交易中心（下称“中心”），全县有5个村级专业合作社的21392亩毛竹林与中心签订期限为30年的林业碳汇收储合同。用农民的话说，就是收储竹林里的空气。

竹子是速生、再生植物，砍了又生、生了又砍的竹子比同面积树林多释放35％的氧气，一棵竹子可固定6平方米土壤，每公顷竹林可蓄水1000吨，竹子产业由此被称作黄金绿色产业。

早在2010年，县里就与国家林草局竹林碳汇工程技术研究中心、浙江农林大学森林碳汇省级重点实验室合作进行竹林碳汇研究。按照国家自愿减排交易注册登记系统（简称CCER）标准，计算出平均每亩毛竹林每年碳增汇量为0.39吨，安吉据此打造竹林碳汇交易系统，收储时参照前30个交易日全国碳排放权交易均价确定收储价格，当时折算成碳汇每亩16.926元收储单价。

按照合同，三年为一个结算周期，中心一次性付给5个村合作社竹林碳汇收储金，卖出价则是在收储价基础上添加收储成本，卖出后的净收益再按80%反哺给村合作社。

大里村是首批竹林碳汇收储交易受益村，此前村里把分散在农户经营的5425亩毛竹流转到合作社统一经营，中心收储后先后付出两笔钱，一笔是三年一次性的竹林碳汇收储金27.55万元，另一笔是竹林碳汇卖出后的反哺款1.99万元。

收益到账后，大里村培育竹林的积极性空前高涨，村合作社立即添置了竹林除杂机、打草机、竹林专用微耕机、开沟施肥一体机等竹林机械专业化设备，用于毛竹林开沟、除草、除虫及竹子的培育、砍伐、运输、切片等，同时在竹林种植竹荪、黄精、大球盖菇等林下经济作物，还在修建延伸林道。

这一系列举措将使原来的毛竹林效益猛增：机械化生产和修建延伸林道到山顶，减少人力成本80%，竹林培育有了新“武器”更会丰产丰收，加上林下经济又新增一笔收入。大里村党总支书记应忠东说，最保守的估算，比原来分散在农户经营毛竹林人均增收在3000元以上，从“卖石头”到“卖风景”再到“卖空气”，竹林碳汇收储交易成为绿水青山转化为金山银山最直接的方式之一。

收储的竹林碳汇谁来买？安吉在不增加企业负担的前提下，推动形成购碳群体。当地银行机构开发“碳汇惠企贷”，对需要信贷资金且单位能耗、单位排放超过全省平均水平，亩均税收低于全省平均水平的部分企业，参照上年同期或同类型企业贷款利率，给予利率优惠，企业用优惠的利息购买碳汇，不增加一分钱负担。

安吉大成纸业有限公司原有贷款2900万元，贷款年化利率5.78%，企业购买竹林碳汇，安吉农商银行就将其贷款转成年化利率5.28%的“碳汇惠企贷”，此举为企业一年节省利息支出14.5万元。该企业向中心购碳汇2101吨，付款11.6万元，最终，不仅实现了购碳，还节约了财务成本2.9万元。

民营企业捷足先登，国有企业也不甘落后，安吉110千伏城北变电所还未开工，但项目建设中所需原材料的碳排放经测算后，建设方以每吨73.41元的单价共计14.68万元预购了碳排等量的2000吨竹林碳汇，成为安吉首个碳中和建设项目。

截至目前，中心已完成2.5万吨竹林碳汇收储，向5个村竹林合作社支付3年竹林碳汇收储资金108.6万元，并与4家安吉企业完成56.28万元碳汇交易，从中发放反哺金12.69万元。

一石激起千层浪。安吉县各村迅速行动，分散在全县农户手中的87万亩毛竹林，正通过各自所在村合作社办理流转手续，待办完手续后中心将全部收储。“安吉的探索为中国在应对气候变化和发展低碳经济的国际赛跑中，掌握了利用竹林应对气候变化和发展低碳经济的主导权。”浙江大学土地与国家发展研究院教授、发展中国论坛副主席王景新说。

（通讯员 陈毛应 童海燕 记者 陆健）

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