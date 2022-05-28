本报记者 刘成友 胡婧怡

在辽宁省大连市庄河市海王九岛码头，渔船随波摇曳。从离岛数公里的空中俯瞰海上，富谷国家级海洋牧场示范区的深水网箱整齐排列。

“网箱中养殖红鳍东方鲀等经济价值高的鱼类，它们的排泄物落入海中，成为海螺、螃蟹等海洋生物的饵料，实现了生态环保的循环发展。”大连富谷集团总经理吕伟介绍。

近年来，大连坚持走人海和谐、合作共赢的发展道路，推进海洋牧场建设，全力打造海上“蓝色粮仓”。

下网15分钟，拖行半海里，这样一次捕捞就可收获上千斤扇贝。大连海洋岛水产集团股份有限公司将200万亩海域按照播苗年份划分，实现全域轮播轮养轮捕轮休的循环发展。该公司技术专家李春茂介绍，“通过投放人工鱼礁、建设海底藻场、苗种增殖放流，海域资源得到养护，经济效益提高，公司年产能超2万吨。”

耕海更要养海。大连坚持生态优先，以海洋牧场建设推动渔业从“猎捕型”向“农牧型”转变。6年来，全市创建国家级海洋牧场示范区25处，增殖放流各类苗种180亿尾以上，带动辐射海洋牧场面积超500万亩。

大连鑫玉龙海洋生物种业科技股份有限公司的种质车间，工作人员在电子显微镜下观察海参卵发育状况。“我们通过杂交选育出抗高温、耐低盐的辽参新品种，更好保障可持续发展。”工作人员魏东说。

优质种质资源是海洋牧场发展的“芯片”。大连紧抓原种守护与良种创制，促进“产学研用”融合，以奖代补鼓励水产原良种场创建及水产新品种认定，已建成国家级、省级水产原良种场24家，通过国家认定新品种14个。

在大连海洋大学海上实验场，科研人员正忙着采集数据。大连海洋大学辽宁省海洋牧场工程技术研究中心负责人田涛介绍，他们承担的海洋牧场生态立体开发关键技术研究与示范科技创新基金项目获得了大连市300万元资金支持。

科技引领增强发展动力。大连将海洋牧场建设纳入科技重大专项、引进人才计划，6年来支持涉及海洋牧场建设科研项目14项，累计支持资金超过4500万元；实施涉海科技人才计划项目27项，累计支持资金1510万元。2021年，全市水产品产量达240万吨，渔业经济总产值超700亿元；海洋牧场示范区内海洋生物资源量增长超30%，主要经济品种产量增长超20%。

《 人民日报 》（ 2022年05月28日 01 版）

(责编：赵欣悦、白宇)