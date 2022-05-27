人民网北京5月27日电 （记者罗知之）据人民银行官网消息，人民银行、证监会、外汇局今日联合发布“关于进一步便利境外机构投资者投资中国债券市场有关事宜”的公告（以下简称《公告》），自2022年6月30日起施行。人民银行有关部门负责人就相关问题回答记者提问时指出，获准入市的境外机构投资者范围没有变化，程序进一步简化，可投资范围扩展到交易所债券市场。

该负责人介绍，入市程序方面，境外机构投资者以法人身份入市。对于拟备案机构及已备案机构的新增产品，无需再逐只产品备案。对于已备案的产品，在银行间债券市场既可以保留现有债券账户，也可以归并至法人层面，相关金融基础设施应当提供非交易过户服务。

入市的境外机构投资者，可以持相关备案证明文件等材料申请开立证券账户后直接投资交易所债券市场，交易所市场合格境外投资者托管行资质名单可通过证监会网站查询，也可以通过互联互通方式投资交易所债券市场。两种方式均无需另行办理备案或审批手续。交易所将会同中国证券登记结算有限责任公司尽快制定具体业务规则，明确已进入银行间债券市场的境外机构投资者在交易所市场开户、交易、登记、结算等事项。

值得注意的是，人民银行和外汇局将根据《公告》要求，及时发布境外机构投资者投资中国债券市场资金管理规定。资金管理规定将统一境外机构投资者资金跨境管理政策，整合现有外汇管理要求，对业务登记、资金汇兑、跨境收支、外汇套保等进行明确，进一步便利境外机构投资者投资中国债券市场。

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