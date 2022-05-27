人民网记者 许维娜

日前，国务院召开电视电话会议，强调应“进一步打通物流和产业链上下游衔接堵点，推动复工达产”。当前，快递从业人员在疫情防控确保物流通常中扮演着举足轻重的作用。如何保通保畅保民生，既是民生保障的大事，也是对物流业纾困解难的重大考验。

在数字经济发展机遇下，民生保障类消费逐步向线上迁移。中国物流与采购联合会研究室副主任杨达卿在接受人民网记者采访时表示：在疫情防控常态化的当下，同城即时物流企业可发挥比较优势，从通物流、通商流、通勤三方面保障“最后100米”的微循环通畅，未来同城即时物流行业的竞争关键将在于打破数据小闭环，更深度融入产业链和供应链。

需求激增促同城物流方兴未艾

近段时间以来，物流行业经历了一场大考。对于居民而言，有着“最后一公里物流”之称的同城配送行业需求正日渐旺盛，价值正在被放大和显现。

相关数据显示，我国内地同城物流市场规模从2017年的8931亿元增至2021年的13199亿元，且预计将继续增至2026年的23008亿元。

4月中旬以来，多部门连续出台措施，强力推动大动脉和微循环畅通，确保产业链、供应链“不掉线”，“最后一公里”“最后100米”物流配送工作在全国各地如火如荼地开展。

连日来，全国干线运输大动脉和微循环已基本打通，运力运量指标持续向好。在这其中，同城物流企业扮演着重要角色，发挥着物流保畅和供应链稳定作用。

例如在上海，美团配送开通了“应急帮手”功能，为特需人群提供社区团餐、商超买货、送药上门和跑腿帮忙等服务。在北京，也在临时管控区内启动“内循环”式的独立外卖配送服务，骑手的配送和住宿都在管控区内闭环，畅通生活物资配送微循环的同时，也解决了骑手的后顾之忧。

值得注意的是，疫情反复也对微循环畅通也提出了更高要求。如出于防疫需要，部分地区的快递、外卖配送只能止于小区门外，为居民生活带来不便。如何降低疫情传播风险，又保障居民的民生及应急物资采购便利，成为社会和行业面临的新课题。

杨达卿表示，防疫常态化下，同城即时物流企业可发挥比较优势，助力抗疫保供。在通物流方面，利用点对点的即时配送，与零售、快递企业探索资源协同，协同共配，保障最后一公里流通“不断流”；在通商流方面，即时物流平台企业可探索与实体零售、生鲜蔬菜市场等协同即时零售，保持生活消费品“不断供”；在通勤方面，即时物流平台可探索与快递、社区服务等开展部分人力共享，尤其在疫区开展定线、定岗、定人等闭环服务下保障人员“不断岗”。

“即时物流”产业链不断优化

当前，消费者的即时购物需求大幅提升，“即时消费”也逐渐从应急开始走向日常。

伴随着餐饮外卖和新零售引领的即时配送品类扩张，即时配送需求进一步被挖掘，构成了同城物流新的增长点、增长极。与此同时，互联网零售市场正在从“Everything Store（万货商店）”变迁至“Everything Now（万物到家)”。

据艾瑞咨询《2022年中国即时配送行业报告》显示，2021年，即时配送服务行业订单规模为279.0亿单。未来伴随即时配送服务价值进一步凸显，预计2026年，即时配送服务行业订单规模将接近千亿量级，达到957.8亿单，2021年-2026年年复合增速为28.0%，行业整体仍处于快速发展路线上。

杨达卿表示，借助互联网、大数据、人工智能等科技应用，同城即时物流有三大变化：

一是已从过去“点到点”配送的跑腿经济，向即时供应链服务延伸，与上游商家协同提供预售配送，提升消费体验；二是海量数据的积淀会让同城即时物流平台发展成为城市物流大脑，更精准规划物流方案，反向影响城市流通经济优化布局；三是对消费画像和需求数据的掌握，使得同城即时物流平台未来将成为消费驱动供应链的抓手。

随着“互联网+”时代的到来，用户对“最后一公里”和个性化配送服务的要求标准越来越高，同城配送的再开发和再延伸已是必然趋势。与之对应，美团、菜鸟等物流企业在物流配送领域动作不断，争相布局、升级同城即时配送物流市场，以争取未来的主动权。

智慧物流数字化未来可期

基于本地生活服务领域庞大的即时物流需求将给快递物流企业带来新的机遇。而加速物流领域数字化转型，对于奔走在智慧物流赛道上的物流企业来说，将赢得更多话语权。

杨达卿认为，当前，智慧物流突破发展较快的基本是消费物流的仓储、配送等环节，《“十四五”数字经济发展规划》明确提出“大力发展智慧物流” “促进现代物流业与农业、制造业等产业融合发展”，这意味着智慧物流发展迎来更宽的赛道，产业物流才有更大的空间；也意味着美团等服务消费物流的企业，将逐步沿着产业互联网向数字供应链延伸服务能力。

疫情期间，同城物流企业在物流保畅、保供、助力线下商户经营等方向积极发挥作用，同时也给同城即时配送市场带来增量。

“同城即时配送的竞争壁垒不在平台自身，若不融入产业链和供应链，平台就是数据小闭环，就没有持久的生命力。”杨达卿强调，因此，当即时物流平台最大程度地实现开放共生时，也意味着构筑了最大的竞争壁垒，平台开放将构筑链接千万同城商家，甚至异地商家的超级入口，这样的即时物流不只是承接同城微循环的物流需求，还可能承接跨区域大循环的最后一公里。

近年来，智慧物流正通过新的技术手段不断丰富内涵。对于物流业来说，“最后一公里”也是直面消费者的关键环节之一，效率的高低、服务的好坏则直接影响着企业自身的发展。

而同城物流企业作为支撑数字经济、数字化消费、数字化服务的重要载体，正处在十字路口。

该如何引领未来发展方向？杨达卿建议，一方面向同城即时零售上游延伸，把服务前移，从仓储或货架端优化时间成本，推进仓拣配一体化；另一方面要压缩空间成本，仅实现点到点的配送未必是最优化，需要扩大交易选择空间，因此即时物流平台或将与上游的即时零售、外卖、电商平台实现更多联通。

(责编：孙红丽、高雷)