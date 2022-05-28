本报记者 乔 杨 武少民

近日，天津在做好常态化疫情防控基础上，持续深化助企纾困措施，进一步支持市场主体高质量发展，推动全市经济健康平稳运行。

发挥制造业稳经济的主力军作用，提升产业链发展水平，集中破解企业生产经营难题；发挥金融“助推器”作用，从供给端积极引导金融机构加大贷款投放力度，将资金有效供给与市场有效需求有机衔接起来；对小规模纳税人阶段性免征增值税；运用政府采购政策促进中小企业发展……天津近期围绕市场主体关心的税费减免、金融支持等方面分类施策精准扶持，帮助企业纾困解难。

各部门纷纷出台举措，将助企纾困措施落到实处。

天津市发展改革委、市财政局、市文化和旅游局等部门联合印发《关于促进服务业领域困难行业恢复发展的若干措施》，推出40条助企纾困扶持措施：将阶段性降低失业保险缴费费率至1%政策延续至2023年7月31日；对餐饮、零售、旅游等行业企业阶段性实施缓缴养老保险、失业保险、工伤保险费政策，其中，养老保险费缓缴期限3个月，失业保险和工伤保险费缓缴期限不超过1年，缓缴期间免收滞纳金；等等。

天津税务部门结合“我为纳税人缴费人办实事暨便民办税春风行动”，聚焦组合式税费支持政策，将政策红包从“纸面”落到“账面”，为市场主体发展保驾护航，切实激发市场主体活力，服务“六稳”“六保”大局。

天津供电部门出台“助产业 惠民生 促双碳”电力服务30条举措，持续深化“电等项目”、办电服务可视化、保障客户接电需求等服务，确保助企政策落到实处。

各区也结合自身实际，靠前服务、精准施策，用心用情解决企业难事愁事。

西青区坚持围绕企业发展规划、近期需求等问题，有针对性地为辖区企业提供政策支持，开展“一对一”指导，提供“零距离”服务。西青区市场监管局对区内210家中小微企业开展常态化沟通联络机制，构建多层次、全方位服务体系，针对企业提出的如何更好地打假维权、应对恶意竞争、专利申报等问题进行一对一解答；西青区税务局推动退税减税政策精准落地，让资金“活水”直达企业。

北辰区坚持问题导向、目标导向、结果导向，聚焦企业和群众诉求，出台优化营商环境16条举措，通过工业（产业）项目“拿地即开工”、“一窗统办”新模式、惠企政策精准推送等便利服务，助力企业渡过难关。

蓟州区把协调解决企业重难点问题摆在最突出位置，充分发挥区活动办统筹协调作用和6个区级工作组包片推动作用，不定期召开企业重难点问题会集中会商、推动解决。比如：针对企业“招工难”“用工荒”问题，组织企业充分利用“蓟州人力网”线上优势，加大信息发布力度；针对企业“融资难”“融资贵”问题，依托有关网站及平台，借助企业良好信用，让企业享受融资便捷服务。

《 人民日报 》（ 2022年05月28日 05 版）

(责编：赵欣悦、白宇)