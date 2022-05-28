人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

国家重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民视觉 人民网研究院 人民慕课
人民网>>经济·科技

天津深化助企纾困措施——

支持市场主体高质量发展

本报记者  乔  杨  武少民
2022年05月28日05:00 | 来源：人民网－人民日报
小字号

　　近日，天津在做好常态化疫情防控基础上，持续深化助企纾困措施，进一步支持市场主体高质量发展，推动全市经济健康平稳运行。

　　发挥制造业稳经济的主力军作用，提升产业链发展水平，集中破解企业生产经营难题；发挥金融“助推器”作用，从供给端积极引导金融机构加大贷款投放力度，将资金有效供给与市场有效需求有机衔接起来；对小规模纳税人阶段性免征增值税；运用政府采购政策促进中小企业发展……天津近期围绕市场主体关心的税费减免、金融支持等方面分类施策精准扶持，帮助企业纾困解难。

　　各部门纷纷出台举措，将助企纾困措施落到实处。

　　天津市发展改革委、市财政局、市文化和旅游局等部门联合印发《关于促进服务业领域困难行业恢复发展的若干措施》，推出40条助企纾困扶持措施：将阶段性降低失业保险缴费费率至1%政策延续至2023年7月31日；对餐饮、零售、旅游等行业企业阶段性实施缓缴养老保险、失业保险、工伤保险费政策，其中，养老保险费缓缴期限3个月，失业保险和工伤保险费缓缴期限不超过1年，缓缴期间免收滞纳金；等等。

　　天津税务部门结合“我为纳税人缴费人办实事暨便民办税春风行动”，聚焦组合式税费支持政策，将政策红包从“纸面”落到“账面”，为市场主体发展保驾护航，切实激发市场主体活力，服务“六稳”“六保”大局。

　　天津供电部门出台“助产业  惠民生  促双碳”电力服务30条举措，持续深化“电等项目”、办电服务可视化、保障客户接电需求等服务，确保助企政策落到实处。

　　各区也结合自身实际，靠前服务、精准施策，用心用情解决企业难事愁事。

　　西青区坚持围绕企业发展规划、近期需求等问题，有针对性地为辖区企业提供政策支持，开展“一对一”指导，提供“零距离”服务。西青区市场监管局对区内210家中小微企业开展常态化沟通联络机制，构建多层次、全方位服务体系，针对企业提出的如何更好地打假维权、应对恶意竞争、专利申报等问题进行一对一解答；西青区税务局推动退税减税政策精准落地，让资金“活水”直达企业。

　　北辰区坚持问题导向、目标导向、结果导向，聚焦企业和群众诉求，出台优化营商环境16条举措，通过工业（产业）项目“拿地即开工”、“一窗统办”新模式、惠企政策精准推送等便利服务，助力企业渡过难关。

　　蓟州区把协调解决企业重难点问题摆在最突出位置，充分发挥区活动办统筹协调作用和6个区级工作组包片推动作用，不定期召开企业重难点问题会集中会商、推动解决。比如：针对企业“招工难”“用工荒”问题，组织企业充分利用“蓟州人力网”线上优势，加大信息发布力度；针对企业“融资难”“融资贵”问题，依托有关网站及平台，借助企业良好信用，让企业享受融资便捷服务。


　　《 人民日报 》（ 2022年05月28日 05 版）
(责编：赵欣悦、白宇)

分享让更多人看到

推荐阅读
如何进一步便利境外机构投资者投资中国债券市场？人民银行解读
　　人民网北京5月27日电 （记者罗知之）据人民银行官网消息，人民银行、证监会、外汇局今日联合发布“关于进一步便利境外机构投资者投资中国债券市场有关事宜”的公告（以下简称《公告》），自2022年6月30日起施行。人民银行有关部门负责人就相关问题回答记者提问时指出，获准入市的境外机构投资者范围没有变化，程序进一步简化，可投资范围扩展到交易所债券市场。…
产业观察：同城物流重要性提升 即时零售或成新趋势
　　日前，国务院召开电视电话会议，强调应“进一步打通物流和产业链上下游衔接堵点，推动复工达产”。当前，快递从业人员在疫情防控确保物流通常中扮演着举足轻重的作用。…
相关新闻
客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2022 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部