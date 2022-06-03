人民网北京6月3日电 （记者杜燕飞）“今年以来，外汇局在维护我国外汇市场平稳运行的同时，也不断地推进外汇领域改革开放，提升跨境贸易和投融资的便利化水平，服务实体经济的高质量发展。”6月2日，在人民银行、外汇局举行的解读国务院常务会部署扎实稳住经济的有关金融政策的新闻发布会上，人民银行副行长、外汇局局长潘功胜表示。

潘功胜介绍，加大外汇助企纾困的支持力度，将优质企业贸易外汇收支便利化试点扩大到全国，同时提升跨境贸易新业态的结算便利性，拓宽中小微高新技术企业和“专精特新”企业跨境融资渠道，提高跨境融资的便利化水平。服务各类市场主体，特别是中小微企业管理汇率风险，多措并举降低企业避险保值成本。稳妥有序推进金融市场开放，便利境外机构投资者投资中国债券市场。

那么，一系列举措取得了哪些实效？外汇局副局长、新闻发言人王春英介绍，在提升贸易投融资便利化水平方面，一是优质企业贸易外汇收支便利化政策实现了全国覆盖。目前,该政策项下累计办理业务112万笔，金额合计7200亿美元。

二是跨境贸易新业态结算便利化惠及更多市场主体。引导银行和支付机构为跨境电商提供高效便捷的结售汇和资金收付服务。部分银行将跨境电商结算手续费降至2‰，基本实现了境外资金实时到账。同时优化市场采购贸易结算流程。今年以来备案商户在线自助办理收结汇约占70%，惠及中小微商户8万余家。

三是进一步提升外债业务便利化程度。跨境融资便利化试点区域增至17个，覆盖全国80%的高新技术和“专精特新”企业，原来9个区域便利化额度提高到等值1000万美元；简化外债账户管理，今年4至5月开户数同比下降40%，有效节约企业管理成本。

在服务企业汇率风险管理方面，王春英说，一是丰富人民币对外汇衍生产品类型。二是扩大合作办理人民币对外汇衍生品业务范围，让金融机构更好服务中小微在内的企业。三是支持中国外汇交易中心完善银企外汇交易服务平台，当前已有82家银行入驻，方便企业获取最优交易价格。四是降低企业的外汇套保成本，预计中国外汇交易中心今年将对中小微企业约2.3万亿元外汇套保相关交易免收1100多万元的手续费，联合有关部门和金融机构减少外汇套保保证金占用，截至4月末，节约保证金占压约1亿元。今年1至4月企业外汇套保规模同比增长48%，“首办户”新增近1万家。

“在稳妥有序推进金融市场对外开放方面，我们发布了便利境外投资者投资银行间和交易所债券市场政策，会尽快发布相关资金管理规定；拟优化境外机构在境内发债的资金管理规则，实现发行主体的境内关联机构按实需原则借用相关资金；拟将QFII和RQFII资金业务登记交由银行直接办理。”王春英表示。

“外贸外资企业在跨境贸易投资中使用人民币，可以减少汇率风险、降低汇兑成本。”人民银行货币政策司司长李斌认为，人民银行持续优化跨境贸易投资人民币结算环境，取消外商直接投资业务相关专户管理要求，便利外商投资企业境内再投资；稳步开展结算便利化试点，鼓励银行简化结算流程，为优质企业提供便捷高效的跨境人民币投融资服务；支持银行“因企施策”满足外贸企业汇率避险需求。

数据显示，今年1到4月，货物贸易人民币跨境收付规模合计2.2万亿，同比增长26%，在货物贸易本外币跨境收付中的占比达到16%，较去年末提升1.3个百分点。直接投资人民币跨境收付规模合计1.9万亿，同比增长19%，在直接投资本外币跨境收付中的占比达到66%。

“5月11日，国际货币基金组织完成了五年一次的特别提款权定值审查，将人民币权重由10.92%上调至12.28%，反映出对人民币可自由使用程度提高的认可，是国际社会对我国改革开放和经济社会发展取得成就的肯定。”李斌表示。

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