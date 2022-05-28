去年5月，国务院办公厅印发《关于科学绿化的指导意见》（以下简称《指导意见》），成为“十四五”及今后一个时期国土绿化高质量发展的基本遵循。5月27日,在国家林草局举行的发布会上，国家林草局生态司一级巡视员吴秀丽表示，《指导意见》围绕“在哪造”“造什么”“怎么造”“怎么管”提出明确要求。一年多来，各地各部门采取积极有效措施，推进科学绿化取得明显成效。

目前，我国科学绿化取得了哪些成效？下一步，将如何科学推进国土绿化高质量发展？

国土绿化规划体系不断完善

据吴秀丽介绍，针对“在哪造”问题，我国完善国土绿化规划体系，同时开展造林绿化空间摸底。

国家发改委、自然资源部、国家林草局等部门联合印发东北森林带、北方防沙带、青藏高原生态屏障区等9项生态保护修复重大工程规划。国家林草局印发《“十四五”林业草原保护发展规划纲要》，编制了《全国国土绿化规划纲要（2021—2030年）》，明确了国土绿化布局和重点任务。自然资源部、国家林草局联合部署开展造林绿化空间适宜性评估，旨在全面摸清未来15年的造林绿化用地空间底数，并落实到国土空间规划“一张图”上，为今后各地选择造林绿化用地提供依据。

在“造什么”方面，吴秀丽指出，我国乡土树种和良种使用率稳步提高。目前，全国人工造林基本全部使用乡土树种，主要造林树种良种使用率提高到65%。28个省区市印发主要乡土树种名录，北京乡土长寿树种造林绿化占比达85%以上，异龄复层混交林达到80%；黑龙江采用红松、胡桃楸等乡土珍贵树种造林，占人工造林面积的43.2%。浙江、河北、陕西等地因地制宜种植高碳汇树种，提高森林碳汇功能。

“城乡绿化逐步走向节俭务实。”吴秀丽说，国家林草局出台了国家森林城市管理办法，明确提出了禁止移栽古树大树、占用耕地造林等负面清单。同时，各地加大了杨柳飞絮、致敏花粉等治理力度，不断提升城乡居民绿色宜居感受。

全年造林计划任务已完成57.6%

据吴秀丽介绍，在“怎么造”方面，系统治理进程明显加快。我国统筹推进山水林田湖草沙系统治理，实施了71个重点区域生态保护修复项目和40个国土绿化试点示范项目。国家林草局聚焦青藏高原、黄河、长江等重点生态区，谋划启动66个林草区域性系统治理项目。开展了山东、河南、宁夏等7省区科学绿化试点示范省建设，支持地方创新推进区域山水林田湖草沙系统治理。

此外，各地积极谋划，启动了一批国土绿化重大工程。安徽、湖南实施长江生态廊道建设工程，重庆开展“两岸青山·千里林带”建设，陕西实施秦岭、黄河流域、长江流域生态空间治理十大行动，不断提高生态系统质量和稳定性。

在“怎么管”方面，落地上图助推精细化管理。2021年我国首次实行造林绿化直达到县、落地上图。2022年造林任务全部带位置上报、带图斑下达。

同时，林草资源保护更加有力。“加强国土绿化督导调度，实行春季国土绿化周报制，督促各地抢抓林时、加快进度。截至目前，全国完成造林2985万亩，占全年5180万亩计划任务的57.6%。”吴秀丽说。

10年内种植、保护和恢复700亿棵树

日前，中国气候变化事务特使解振华在瑞士达沃斯出席2022年世界经济论坛年会时，提出“力争10年内种植、保护和恢复700亿棵树”的中国行动目标。这一目标如何完成？

根据《“十四五”林业草原保护发展规划纲要》，2021—2025年，我国计划造林2.7亿亩，森林抚育1亿亩。2026—2030年，考虑到造林空间约束趋紧，人工造林计划任务将逐步减少，以提高森林质量为目的封山育林、退化林修复等计划任务将有所增加，预计人工造林和飞播造林0.6亿亩、封山育林、退化林修复、森林抚育2.1亿亩。

吴秀丽指出，按照相关技术规程的平均种植密度估计，2021—2030年，我国将种植、保护、恢复653亿棵树。其中，种植188亿株，保护、恢复465亿株。此外，义务植树、部门绿化和社会造林，年均至少种植5亿棵树，累计将种植50亿棵树左右。

吴秀丽表示，为如期实现中国行动目标，国家林草局将采取有效举措，持续开展国土绿化行动。持续推进造林绿化落地上图，坚持带图斑申报、带位置下达计划，造林完成任务上图入库；高质量实施重点区域生态保护和修复工程，抓好国土绿化试点示范项目、山水林田湖草沙一体化保护和修复工程，推进66个林草区域性治理项目建设；完善财政金融支持政策，鼓励地方采取以奖代补、贷款贴息等方式创新国土绿化投入机制；探索森林碳汇交易等生态产品价值实现机制。（记者 姚亚奇）

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