原标题：1.5亿市场主体如何“稳”怎样“保”

超1.5亿户市场主体是保就业、保民生和稳经济的关键。面对持续加大的经济下行压力，稳市场主体正迎来超常规、强力度政策支持。

大规模留抵退税、缓缴社保费、减免房租和水电气费等“真金白银”帮扶措施稳步见效，为市场主体解“燃眉之急”。在此基础上，国务院层面频频部署一揽子针对性举措，有关部门和地方也围绕落实落细组合式纾困政策、加大贷款支持力度、促进个体工商户高质量发展等酝酿更多务实之举，为市场主体发展“留住青山”。业内表示，随着相关措施加快落地，亿万市场主体将吃下政策“定心丸”。

市场主体吃下“定心丸”

“去年受益于增值税留抵退税优惠政策，我们获得了2400多万元的政策红利，工程资金压力大大减轻。今年留抵退税优惠政策再‘加码’，不仅降低了申报门槛，还实现了100%全退，这个月可多享受520万元退税。”扬州协鑫智慧风力发电有限公司财务负责人李慧告诉《经济参考报》记者。

今年以来，尤其是二季度以来，新的组合式税费支持政策加快落地，特困行业阶段性缓缴社保费，加大失业保险稳岗返还、留工补助、留工培训等政策力度……一揽子纾困帮扶举措纷纷落地。餐饮、零售等特困行业也频频迎来“及时雨”。

何宏键是浙江德清县舞阳街道觅桃李餐厅负责人，受疫情影响，今年餐厅客流量明显减少，经营额同比下降近60%。员工、租金成本开支大，资金流一度紧张。

近日，浙江省出台首个个体工商户纾困政策。“从降低经营成本、到给予专项补贴、再到强化金融帮扶……这些政策真的是雪中送炭！特别是减免房租，对我们个体户来说是最实在也是最大的帮助。”何宏键说，营业房的出租单位——湖州莫干山高新集团有限公司及时给餐厅减免了3个月的房租共49135.8元，大大缓解了经营压力。

数据显示，今年1至4月，我国新设市场主体在较大基数基础上实现正增长，共新设898.7万户，同比增长0.7%。截至4月底，我国实有市场主体1.58亿户，保持10.5%的较高增速，为稳住宏观经济基本盘提供了有力支撑。

务实举措接续发力

受超预期因素影响，经济下行压力持续加大，市场主体生存发展面临的困难和挑战增多。千方百计稳住市场主体，超常规、强力度的支持政策仍蓄势待发。

国务院常务会议针对稳市场主体拿出更多务实举措——“在更多行业实施存量和增量全额留抵退税，增加退税1400多亿元，全年退减税总量2.64万亿元”“将中小微企业、个体工商户和5个特困行业缓缴养老等三项社保费政策延至年底，并扩围至其他特困行业，预计今年缓缴3200亿元”“加大小微企业、个体工商户水电气费、房租等支持”“将今年普惠小微贷款支持工具额度和支持比例增加一倍” ……

财政部、人民银行、国资委等有关部门也在迅速响应，在加大财政金融支持和降本减负力度等方面打出组合拳。市场监督管理总局正会同相关部门研究起草促进个体工商户高质量发展的意见措施，深入分析各类市场主体，特别是个体工商户生存发展存在的问题，积极推动更多支持政策尽快出台，为今后的发展留住“青山”。

连日来，浙江、江苏等省份密集召开省委常委会，围绕稳市场主体谋划增量政策。其中，浙江省强调全面提升政策的时度效，体现超常规的力度和举措，加大对中小微企业支持力度，深入实施融资畅通工程，充分激发市场主体活力。江苏省提出落实落细中央留抵退税减税和“苏政40条”“苏政办22条”等组合式纾困政策，让政策速享尽享、非申即享，超前谋划增量政策预案，切实帮助企业解决实际困难。

发展活力有望持续迸发

“稳市场主体就是稳经济。各级政府部门密集出台一系列政策举措，涉及减税降费、增加低成本资金供给、做好企业生产经营服务、有效刺激需求等方面。能帮助企业降低生产经营成本，缓解生产周转压力，一定程度上保障生产经营活动的持续平稳运行。”中国企业联合会研究部研究员刘兴国对《经济参考报》记者表示，下一步，应细化落实帮扶政策，确保有效缓解市场主体实际困难，帮助其渡过难关。

万博新经济研究院副院长张海冰认为，一系列空前力度政策显示出政府千方百计稳市场主体的决心，有助于减轻中小微企业和个体工商户经营负担，增加现金流来源，帮助他们尽可能维持开业、稳岗稳就业。

“随着一揽子纾困帮扶政策落地见效，疫情逐渐得到有效控制，市场主体有望继续保持较高速增长。我们有条件有信心营造良好的市场环境，持续激发各类市场主体活力。”市场监督管理总局党组成员、副局长蒲淳日前表示。（记者 班娟娟 潘晔 魏一骏）

(责编：赵竹青、陈键)