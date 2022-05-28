本报北京5月27日电 （记者陆娅楠）4月份，全国规模以上工业企业利润同比下降8.5%。1—4月份，规上工业企业利润同比增长3.5%，增速较1—3月份回落5.0个百分点。

国家统计局工业司高级统计师朱虹分析，1—4月份，规上工业企业利润在上年同期增长1.06倍的较高基数上仍保持增长，实属不易。利润增速回落主要受部分地区疫情冲击影响，从受疫情影响较大的上海、吉林、辽宁等地区来看，4月份企业停工停产天数均明显多于3月份，对4月份工业企业效益状况影响更为明显。主要行业中，汽车制造业受冲击较为明显，影响制造业4月份当月利润下降6.7个百分点。

随着能源保供、助企纾困、支持实体经济发展等各项措施持续显效，将有力促进工业经济加快恢复。朱虹表示，目前长三角地区疫情防控形势有所好转，企业复工复产正稳步推进。随着积极因素累积增多，工业企业效益有望逐步改善。

4月末规上工业企业资产总计同比增长10.4%，所有者权益合计增长10.5%，均为近五年以来较高水平，企业规模不断发展。1—4月份，工业企业营业收入同比增长9.7%，接近两位数增长，为企业盈利改善创造空间，工业企业效益向好的韧性和潜力仍较强。

随着减税降费、纾困帮扶政策持续发力，工业企业费用负担有所缓解。1—4月份，规上工业企业每百元营业收入中的费用为7.97元，比1—3月份、上年同期分别减少0.12元、0.51元。

《 人民日报 》（ 2022年05月28日 02 版）

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