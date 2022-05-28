人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

国家重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民视觉 人民网研究院 人民慕课
人民网>>经济·科技

复工进度明显加快

工信部部署全力提振工业经济举措

2022年05月28日04:58 | 来源：人民网－人民日报
小字号

　　本报北京5月27日电  （记者王政）记者从27日工信部召开的提振工业经济电视电话会议上获悉：伴随着复工进度明显加快，5月份，有关数据显示工业经济有企稳向好迹象。截至5月25日，1722家部级“白名单”企业复工率达92%，上海5872家“白名单”企业整体复工率达到75.4%，吉林监测的重点企业全部复工。

　　数据显示，5月14日至20日，全国工业集聚区用工指数为94.7，环比上升0.8个点，比4月平均值高0.8个点。5月第三周（16日至23日），日均货车流量环比增长4.98%，日均货运量环比增长6.55%，长三角港口集装箱吞吐量也有所增长。

　　保链稳链是提振工业经济的重中之重，要聚焦重点企业、重点行业、重点区域，进一步加大工作力度，积极稳妥有序推进复工达产。指导企业在疫情防控条件下稳定生产，建立完善闭环管理预案，加快提升稳产达产水平。持续实施好重点企业“白名单”制度，动态调整“白名单”企业范围，加快省级“白名单”企业区域互认，协同保障生产要素供应。针对汽车、集成电路、装备制造、生物医药等重点行业，发挥产业链供应链畅通协调平台作用，强化上下游衔接服务，全力打通堵点卡点。加强长三角、珠三角、京津冀等重点区域跨省市协调。

　　此外，要把帮扶中小企业放在更加突出位置，坚持政策惠企、服务助企、环境活企，千方百计帮助中小企业渡过难关，实现平稳健康发展。


　　《 人民日报 》（ 2022年05月28日 02 版）
(责编：赵欣悦、白宇)

分享让更多人看到

推荐阅读
如何进一步便利境外机构投资者投资中国债券市场？人民银行解读
　　人民网北京5月27日电 （记者罗知之）据人民银行官网消息，人民银行、证监会、外汇局今日联合发布“关于进一步便利境外机构投资者投资中国债券市场有关事宜”的公告（以下简称《公告》），自2022年6月30日起施行。人民银行有关部门负责人就相关问题回答记者提问时指出，获准入市的境外机构投资者范围没有变化，程序进一步简化，可投资范围扩展到交易所债券市场。…
产业观察：同城物流重要性提升 即时零售或成新趋势
　　日前，国务院召开电视电话会议，强调应“进一步打通物流和产业链上下游衔接堵点，推动复工达产”。当前，快递从业人员在疫情防控确保物流通常中扮演着举足轻重的作用。…
相关新闻
客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2022 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部