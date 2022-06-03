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全国合同示范文本库上线 已收录各类文本近500种

2022年06月03日14:28 | 来源：人民网
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人民网北京6月3日电 （记者孙博洋）记者从市场监管总局了解到，近日，由市场监管总局开发建设的全国合同示范文本库正式上线。文本库收录了市场监管总局以及各省级市场监管部门制定发布的大量合同示范文本，内容涵盖网络交易、房地产买卖、农业生产、交通运输、养老服务、教育培训等领域，为社会公众查询使用提供了统一的渠道。

合同是市场交易的基础，市场中一切的交易行为都需要通过合同来表达。一份公平合理、条款清晰的合同，不仅可以有效保障合同各方当事人的权益，避免产生纠纷，而且还有利于提升市场活跃度，保障经济秩序的正常运转。但是在经济生活中，由于一些当事人对法律规定不熟悉、市场地位不对等，合同往往很难做到真正公平。而合同欺诈、“霸王条款”、恶意违约等种种行为，不仅使社会公众的合法权益受到损害，同时也会对市场经济秩序造成破坏。

据了解，多年来，市场监管部门积极落实法律相关规定，单独或联合有关行业主管部门，制定了一大批权利义务对等、内容完整、条款齐备、符合交易习惯的合同示范文本，供社会公众参照使用。

有关专家表示，参照合同示范文本订立合同，不仅有利于保障合同各方当事人权益，避免产生合同纠纷，还有利于规范签约履约行为，提升交易安全，从而促进市场活跃，维护市场经济秩序。

据悉，为了更加方便公众查询使用这些文本，市场监管总局去年以来着手开发建设全国合同示范文本库。目前上线的文本库已收录各类合同示范文本近500种，针对每种示范文本在使用中可能遇到的问题，文本库还有专门的风险提示，进一步帮助当事人减少交易风险。即日起，公众可登录市场监管总局网站首页进入全国合同示范文本库，免费查询、下载所需合同示范文本。下一步，市场监管总局将不断充实更新文本库内容，为广大群众提供更加优质便捷的服务。

同时，市场监管总局还提示，合同示范文本的条款内容，是对交易中各方权利义务分配、责任划分、纠纷解决等作出的示范性规定，参照示范文本订立合同时，应当在全面理解合同内容、各方充分协商的基础上，根据实际情况对示范文本条款进行补充和修改，以避免可能发生的纠纷。

(责编：初梓瑞、吕骞)

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