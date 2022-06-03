人民网北京6月3日电 （记者栗翘楚）从入选2022年新能源下乡车型，到与速腾聚创达成多款全新车型定点合作，再到H5量产下线并开启预售，近日，一汽红旗动作连连。

中国一汽营销创新院院长陈旭。受访者供图

此外，据多方证实，数日前，原一汽红旗汽车销售有限公司总经理陈旭，已正式调任中国一汽营销创新院院长一职。

公开资料显示，2018年1月，新红旗发布全新品牌战略，同年6月，陈旭加盟一汽红旗汽车销售有限公司。在4年多时间中，红旗品牌创造了从年销4702台攀升至年销30万台，从零建立起覆盖全国、超过400家线下品牌体验中心的庞大销售渠道网络，累计车主人数近70万，初步完成了从“国车”转变为“国民车”的目标。

除销量快速成长、渠道网络高速建立，4年多来红旗品牌围绕“一切为了用户、一切服务于用户、一切谦敬于用户”理念和独创的“智慧六位一体”体验式营销模式，推出一系列在行业内具有影响力的创新品牌营销事件。

业界人士分析认为，陈旭此次调任中国一汽营销创新院院长一职，展现出中国一汽和红旗品牌以新姿态进入全新发展阶段的意志和决心。

据了解，于今年刚刚成立不久的一汽营销创新院，是承担中国一汽和红旗品牌营销创新工作的关键支撑。当前，在中国汽车产业面临新能源智能汽车转型发展的关键阶段，在中国汽车品牌昂首走向自主自强的繁荣发展时期，红旗品牌即将面对更大的机遇和挑战，并向新目标开启冲刺。

据业内人士透露，下一步，红旗品牌将在两方面着力推动发展。首先，在品牌建设方面，红旗品牌未来必将向更高层次持续发起冲击，积累更强劲的品牌势能、实现更快速的品牌拉升，巩固自主豪华汽车品牌领先地位；其次，从红旗品牌近年来助力中国体育事业、中国航天事业、创新构建用户生态、大力建设新能源产业生态等动作不难看出，未来红旗品牌定将在推动营销创新、赋能全新业态、深入开展数智化变革等方面继续投入新的力量、创造新的亮点，实现品牌营销创新工作的良性发展和“能量跃迁”。

在中国一汽“十四五”规划中，其为红旗品牌设定了宏大的目标和愿景，即实现年销量达到百万辆级、争取进入世界先进行列、新能源智能汽车占比超过40%。随着此次岗位调整，红旗品牌将在已经构建起的数智化营销能力基础上持续深入和扩展，为建设支撑年销“百万辆级”的品牌营销体系继续注入创新能量。

(责编：初梓瑞、吕骞)