本报北京5月27日电 （记者汪文正）记者从财政部获悉，中央财政近日提前下达第三批支持基层落实减税降费和重点民生等转移支付资金预算4000亿元，支持地方落实好留抵退税和其他减税降费政策，有效弥补政策性减收，缓解财政收支矛盾，促进县区财政平稳运行。

财政部明确，上述资金列入2023年预算，库款于2022年先行单独调拨。资金实行国库单独拨付，省级财政部门结合退付计划等及时向市县调拨库款，充分保障退税资金需求，确保基层退税操作。省级财政部门应按照相关资金管理办法要求，切实加强中央补助资金管理，确保退税减税降费政策落实到位，兜牢兜实“三保”底线。

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