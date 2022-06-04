人民网北京6月4日电 （记者赵竹青）在酒泉卫星发射中心举行的神舟十四号载人飞行任务新闻发布会上，中国载人航天工程新闻发言人、中国载人航天工程办公室副主任林西强介绍，经任务总指挥部研究决定，瞄准北京时间6月5日10时44分发射神舟十四号载人飞船，飞行乘组由航天员陈冬、刘洋和蔡旭哲组成，陈冬担任指令长，他们全部为第二批航天员。其中，陈冬参加过神舟十一号载人飞行任务，刘洋参加过神舟九号载人飞行任务，蔡旭哲是首次飞行。目前，执行此次发射任务的长征二号F遥十四火箭即将开始推进剂加注。

神舟十四号载人飞行任务是空间站建造阶段第二次飞行任务，也是该阶段首次载人飞行任务，航天员乘组将在轨工作生活6个月，任务主要目的为：配合问天实验舱、梦天实验舱与核心舱的交会对接和转位，完成中国空间站在轨组装建造；完成空间站舱内外设备及空间应用任务相关设施设备的安装和调试；开展空间科学实验与技术试验；进行日常维护维修等相关工作。

按计划，神舟十四号载人飞船入轨后，将采用自主快速交会对接模式，对接于天和核心舱径向端口，与天和核心舱及天舟三号、天舟四号货运飞船形成组合体。在轨驻留期间，神舟十四号飞行乘组3名航天员将迎来空间站两个实验舱以及天舟五号货运飞船、神舟十五号载人飞船的来访对接，并与神舟十五号飞行乘组进行在轨轮换，于12月返回东风着陆场。

目前，天和核心舱与天舟三号、天舟四号组合体状态和各项设备工作正常，具备交会对接与航天员进驻条件。神舟十四号载人飞船和长征二号F遥十四运载火箭产品质量受控，航天员飞行乘组状态良好，地面系统设施设备运行稳定，发射前各项准备工作已基本就绪。

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