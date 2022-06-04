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神禾塬下麦浪起 又到一年丰收季——陕西西安“三夏”见闻

2022年06月04日08:52 | 来源：新华社
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原标题：神禾塬下麦浪起 又到一年丰收季——陕西西安“三夏”见闻

一台台联合收割机络绎不绝地在麦田里穿梭往返，一辆辆半挂翻斗车将收割完毕的麦粒转运入仓……“三夏”大忙时节，陕西省西安市长安区白道峪村，又进入了一年中最忙的时光。

白道峪村地处秦岭北麓，神禾塬边，是陕西省万亩优质粮食生产示范基地所在地，悠久的耕作传统，稳定的收成，让这里的农民对粮食生产有着不一样的情愫。每年夏收，粮农王导利都会紧跟收割机，紧盯翻斗车，唯恐落下每一颗应收的麦粒。

“去年，陕西遭遇了多年不见的强秋淋天气，秋收、秋播都受到不小影响。但在长安区农技人员的及时指导下，我们选种了适宜晚播的品种，虽然播种时间较常年推迟了10天，但还算种在了适播期。”她说。

谈起这一年的种植体验，播种、冬灌、除草、施肥、防虫、春管等在内的各个细节，王导利都如数家珍。“刚刚扛过了岁末年初的新冠肺炎疫情，春季常见的条锈病又‘卷土重来’，2021年的这茬小麦，确实经历了不一样的‘磨难’。”拈起一株饱满的麦穗，王导利颇有感慨。

“虽然‘先天不足’，但省、市、区的农业农村主管部门负责人和农技专家，都对这一年的小麦生产投入了更多精力：三天两头地进村入地查看长势，指导我们根据病虫害的发展形势适时适量开展‘一喷三防’，协调气象部门开展人工增雨作业，临近收割期又协调跨区作业农机及时入地。种粮补贴、种子补贴也都及时足额发放给了我们这些种植户……这些帮扶举措，都是实实在在的。大家这么重视粮食生产，我们自己再不仔细照看，就说不过去了。”她说。

王导利说，让她记忆犹新的，是今年春季的“防虫保粮”：“小麦拔节生长的灌浆期，是决定一年产量的重要时刻，长安区农技专家主动入村，向我们普及叶面肥的使用知识，确保了增粒增重。初步估算，今年我家的13亩小麦，亩均产量能达到600斤以上，这是多年的平均水平。对于从播种到生长，遭遇了不少‘坎坷’的这茬小麦，已经是不错的水平了。”

西安市农业农村局局长裴靖瑜说，今年，西安全市小麦播种面积达212.47万亩，据农业专家预测，今年西安小麦平均亩产较上年增加近5公斤，丰产在望。“‘三夏’期间，西安将投入各类农机具7万余台（件），其中联合收割机3600台，开展小麦机收减损等培训，确保‘颗粒归仓’，为全年粮食生产打下坚实基础。”（记者 刘彤、邵瑞）

(责编：鲁婧、李楠桦)

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