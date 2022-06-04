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神舟十四号三位航天员陈冬、刘洋、蔡旭哲简介

2022年06月04日11:12 | 来源：人民网
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人民网北京6月4日电 （记者赵竹青）据中国载人航天工程办公室消息，经空间站阶段飞行任务总指挥部研究决定，陈冬、刘洋、蔡旭哲3名航天员将执行神舟十四号载人飞行任务，由陈冬担任指令长。神舟十四号载人飞行任务瞄准6月5日10时44分发射。

神舟十四号航天员陈冬

陈冬，男，汉族，籍贯河南郑州，河南洛阳出生，中共党员，硕士学位。1978年12月出生，1997年8月入伍，1999年4月加入中国共产党，现为中国人民解放军航天员大队一级航天员，大校军衔。曾任空军某师某团某飞行大队大队长，被评为空军一级飞行员。2010年5月入选为我国第二批航天员。2016年10月，执行神舟十一号载人飞行任务，同年12月，被中共中央、国务院、中央军委授予“英雄航天员”荣誉称号，并获“三级航天功勋奖章”。经全面考评，入选神舟十四号载人飞行任务乘组并担任指令长。

神舟十四号航天员刘洋

刘洋，女，汉族，籍贯河南林州，河南郑州出生，中共党员，博士学位。1978年10月出生，1997年8月入伍，2001年5月加入中国共产党，现为中国人民解放军航天员大队特级航天员，大校军衔。曾任空军某师某团某飞行大队副大队长，被评为空军二级飞行员。2010年5月入选为我国第二批航天员。2012年6月，执行神舟九号载人飞行任务，同年10月，被中共中央、国务院、中央军委授予“英雄航天员”荣誉称号，并获“三级航天功勋奖章”。经全面考评，入选神舟十四号载人飞行任务乘组。

神舟十四号航天员蔡旭哲

蔡旭哲，男，汉族，籍贯河北深州，中共党员，硕士学位。1976年5月出生，1995年9月入伍，1998年5月加入中国共产党，现为中国人民解放军航天员大队二级航天员，大校军衔。曾任空军某训练基地某团某飞行大队副大队长，被评为空军一级飞行员。2010年5月入选为我国第二批航天员。经全面考评，入选神舟十四号载人飞行任务乘组。

(责编：赵竹青、吕骞)

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