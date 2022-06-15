人民网记者 杨曦

制图：杨曦

生产供给逐步回升，国内需求有所恢复，外贸进出口明显加快……15日，国家统计局公布多项数据表明，5月份主要指标多数出现改善，国民经济运行呈现恢复势头。

“5月份疫情防控向好，生产需求出现积极变化，但是仍有部分指标同比下降。6月份，随着一揽子稳增长政策措施的落地见效，经济运行有望进一步改善。”国家统计局新闻发言人付凌晖表示，展望下阶段，如果疫情能够得到有效控制，各项稳增长措施落地见效，在各方面共同努力下，二季度经济有望实现合理增长。

看生产——

工业生产由降转增 服务业生产降幅明显收窄

5月份，全国规模以上工业增加值同比增长0.7%，4月份为下降2.9%；环比增长5.61%。全国服务业生产指数同比下降5.1%，降幅比上月收窄1.0个百分点。 值得关注的是，部分受疫情冲击较大的地区恢复加快。数据显示，5月份，长三角地区和东北地区规模以上工业增加值同比分别下降3.2%和1.1%，降幅比上月收窄超过10个百分点。

对此，付凌晖表示，随着疫情逐步得到控制，稳增长政策发力，企业复工复产加快，前期受疫情冲击比较大的长三角地区和东北地区生产明显改善。

分行业和产品来看，多数行业和产品实现回升。5月份，工业41个大类行业中，25个行业增加值实现增长，增长面达61.0%；33个行业增加值增速较上月加快或者降幅收窄，占80.5%。在统计的617种工业产品中，420种产品产量增速较上月加快或者降幅收窄，占68.1%。

“复工复产扎实推进为工业生产稳定恢复提供坚实基础。”国家统计局工业司副司长汤魏巍认为，随着高效统筹疫情防控和经济社会发展措施加快落地显效，工业生产有望加快恢复。主要体现在以下几个方面：一是保链稳链助力装备和高技术制造业持续增长，二是能源保供稳价保障工业生产安全度夏，三是加大有效投资带动基建相关行业回升，四是促消费保民生有利于消费品制造业等行业加速恢复。

看需求——

消费市场有所改善 投资规模继续扩大

市场销售方面，5月份，社会消费品零售总额超过3.3万亿元，同比下降6.7%，降幅比4月份收窄4.4个百分点；环比增长0.05%。从商品类别看，5月份限额以上单位商品零售中，超八成商品类值零售比4月份好转，半数商品类值零售实现增长。

同时，5月份消费市场还呈现出“基本生活类商品销售回升”“线上消费占比持续提高”“超市等自助式零售业态商品销售好于整体”等积极特点。

“但要看到，受疫情影响，5月份，接触型、聚集型特征明显的餐饮消费降幅依然较大，商品零售增速仍未转正。” 国家统计局贸易外经司统计师付加奇表示，下阶段要扎实推进一揽子稳住经济政策措施落地见效，支持市场主体发展、提升居民消费意愿、提高居民消费能力，促进消费市场持续恢复。

固定资产投资方面，数据显示，1-5月份，全国固定资产投资（不含农户）205964亿元，同比增长6.2%；5月份环比增长0.72%。分领域看，1-5月份，制造业投资同比增长了10.6%，其中装备制造业增长22%。基础设施投资同比增长6.7%，比1-4月份加快0.2个百分点。房地产开发投资下降4.0%。

国家统计局投资司首席统计师罗毅飞表示，1—5月份，各地区、各部门有力统筹疫情防控和经济社会发展，发挥投资关键作用，投资规模持续扩大。下阶段，要加快推进重大项目开工建设，加快发行使用地方政府专项债，撬动引导社会投资，积极扩大有效投资，促进投资平稳增长。

看外贸——

货物进出口明显加快 外贸结构持续优化

5月份，货物进出口总额同比增长9.6%，增速比上月加快9.5个百分点。其中，出口增长15.3%，加快13.4个百分点。1至5月份，我国外贸进出口总值16.04万亿元，同比增长8.3%。其中，出口8.94万亿元，同比增长11.4%；进口7.1万亿元，同比增长4.7%。

同时，我国外贸结构持续优化。据海关统计显示，今年前5个月，我国一般贸易进出口10.27万亿元，同比增长12%。民营企业进出口7.86万亿元，增长11.8%，占我国外贸总值的49%，比去年同期提升1.5个百分点。

海关总署统计分析司司长李魁文表示，前5个月我国外贸进出口实现了稳定增长。5月当月进出口同比、环比分别增长9.6%和9.2%，全年外贸保稳提质的基础进一步巩固。特别是5月当月，长三角地区进出口环比4月份增长了近20%，上海等相关地区进出口明显恢复。随着一揽子稳经济政策措施落地见效，外贸物流进一步畅通，企业复工达产进一步提速，我国外贸进出口有望继续保持稳定增长势头。

在付凌晖看来，外贸物流逐步改善，外贸企业生产恢复，使得前期积压外贸订单释放、货物进出口增速回升。他认为，进出口增速明显加快，显示出外贸韧性比较强的特点。下阶段，货物出口对增长拉动将会继续显现。

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