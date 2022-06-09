王震 罗知之 赵竹青 方彭依梦 付兆飒 祝龙超

为应对新冠疫情以及世界经济波动影响，国务院各有关部门以及各级地方政府持续围绕市场主体需求推出助企纾困政策。行至年中，本轮疫情已经得到有效控制，市场主体的经营活动进入恢复重振期，狠抓政策落实成为各方关注重点。

坚持“稳字当头、稳中求进”总基调，着力稳定经济大盘，各地区各部门执行纾困政策的颗粒度是否精细？政策落实落小实绩实效如何？人民网记者在各地进行了走访调查。

以“真金白银”精准帮扶 增强市场主体“生命力”

“今年1至4月，我们享受了出口退税优惠500余万元。”浙江奇美乐玩具有限公司负责人饶文赐感慨道，一波波税惠红利，让他切实感受到了税收政策对中小微企业的支持，缓解了企业的燃眉之急。

现金流是企业的命脉。今年以来，受疫情点多、面广、频发等因素影响，不少中小企业经营困难。随着新的组合式税费支持政策的落地实施，越来越多的企业收到了实实在在的“税惠”红包。

走进河北圆盛通物流有限公司厂区，大小不一的快递包裹按区域摆放得整整齐齐，缓缓转动的传输带井然有序地将包裹送出。

这里是圆通速递河北区域内快递包裹的接收、中转中心。公司财务经理贾江磊表示：“退税减税政策的叠加发力，让企业有效实现了降本增效。公司计划用600多万元的留抵退税款再增加几条自动化流水线，进一步提高快递集散效率，提升核心竞争力。”

各地政府部门正在积极行动，聚焦小微企业和重点行业，持续细化落实支持政策，确保退税减税的“真金白银”精准落到企业“口袋”。

在河北迁安，税务部门运用税收大数据，筛选符合留抵退税条件的企业名单，开展线上培训，通过“一对一”精准辅导等个性化服务，为企业送政策、送服务、问需求，实现留抵退税政策宣传精准到户，确保优惠政策应享尽享。

在浙江金华，税务部门通过“金税蓝码”向企业精准推送新政策，并及时辅导办理留抵退税。浙江智奇电子科技有限公司负责人郦秋锋感叹：“从受理申请到资金打到账上，税务部门只用了49分钟，速度实在太快了！”

国家税务总局数据显示，自4月1日大规模增值税留抵退税开始实施以来，截至5月16日，全国已有9796亿元留抵退税款退到企业账户。加上一季度继续实施此前已经出台的增值税留抵退税老政策1233亿元，今年共有11029亿元退税款退到了纳税人账户。

用“硬措施”优化“软环境” 持续为市场主体保驾护航

“提交材料仅2小时，市场监管部门就完成了核准；两天后我们就收到了快递过来的营业执照、免费公章。效率真高！”中船柴油机有限公司2月份落地北京市海淀区，公司经理周宗子说起办理开业手续流程时连声称赞。

营商环境是市场主体生存发展的土壤，环境优则企业强。

今年以来，受到新冠肺炎疫情反复的影响，餐饮、旅游、外贸、交通等行业市场主体受到较大冲击。以多措并举的“硬措施”持续优化发展“软环境”，切实帮助企业解难题、渡难关，成为稳住市场主体、稳定经济大盘的关键。

近年来，我国持续深化“放管服”改革，加快建设一流营商环境，在经济承压的困难时期凸显出为市场主体保驾护航的积极作用。

安徽推出“证照分离”“一网一门一次”等改革；上海推行政务服务“一网通办” ；江苏打造“不见面审批”；浙江承诺群众办事“最多跑一次”……

人民网梳理发现，今年以来，市场监督管理部门在市场准入便利化、“证照分离”改革等方面持续推进，进一步放宽市场准入门槛。同时，结合当前疫情防控形势，有针对性地帮助市场主体解决实际困难。有关部门还专门部署开展涉企违规收费专项整治行动，减轻企业负担。

随着营商环境不断优化，市场主体数量持续增长。今年1至4月，我国新设市场主体在较大基数的基础上仍然实现了正增长，共新设898.7万户，同比增长0.7%。

“随着一揽子纾困帮扶政策落地见效，疫情逐渐得到有效控制，市场主体有望继续保持较高速增长。我们有条件有信心营造良好的市场环境，持续激发各类市场主体活力。”国家市场监督管理总局党组成员、副局长蒲淳日前在《人民日报》撰文表示。

“纾困”“培优”两手抓 助力市场主体提质增效

浙江省嘉兴市某制衣车间，300多台无缝一体成型毛衫生产设备开足马力生产。“5G工厂建成后，生产效率大幅提升，通过大数据技术，买家可实时查询订单生产进程，产品品质也实现了全流程可追溯。”企业相关负责人介绍道。

浙江统筹疫情防控和经济发展，启动了制造业稳进提质行动，推动中小企业实施数字化改造，助力中小企业往专精特新方面发展。

越是艰难时刻，越要稳住阵脚。今年以来，面对疫情反复，各地坚持纾困、培优两手抓，通过定向帮扶、助力数字化转型等方式，积极帮助企业提高韧性、提高竞争力，在解决企业短期困难的同时，为企业播下高质量发展的种子。

政策层面。《关于进一步加大对中小企业纾困帮扶力度的通知》《为“专精特新”中小企业办实事清单》和《提升中小企业竞争力若干措施》相继印发，从数字化转型、工业设计赋能、绿色低碳发展等不同角度对提升中小企业创新能力和专业化水平作出安排。

落实层面。国资委推动中央企业积极通过投资合作、项目合作、产业共建、搭建联盟等方式与中小企业开展合作，努力为中小企业的发展提供更多应用场景和市场机会，辐射带动上下游数百万家中小企业协同发展。

工信部、国家发展改革委等11部门联合提出鼓励大企业打造符合中小企业特点的数字化服务平台，开发一批“小快轻准”低成本的产业链供应链协同解决方案和场景。工信部表示，在今年年底为不少于10万家的中小企业提供数字化转型服务，促进10万家中小企业业务上云。

一系列的政策红利还在“路上”。工信部运行监测协调局局长罗俊杰表示，当前，正在研究制定优质中小企业梯度培育认定管理办法，启动实施企业管理提升行动计划，组织开展制造业单项冠军企业（产品）培育遴选，研究制订促进大中小企业融通创新“携手”行动计划等。

在地方，各种针对性强的帮扶支持举措也在相继落地。

河北省上下联动，组织开展“质量服务企业行”“知识产权服务企业行”等活动，深入企业进行“帮扶问诊”，同时遴选专家服务团，破解企业在质量攻关、工艺改进、技术提升、质量管理、认证产品等方面存在的难点堵点。

江西则通过建立重点文旅企业项目帮扶机制，筛选全省重点文旅项目，实行机关干部“一对一”挂点帮扶，帮助协调处理项目推进过程中的重点难点问题，积极推动项目落地。

政策给力，企业努力，众人拾柴火焰高。中国社科院工业经济研究所研究员周民良表示，今年以来，我国工业经济不仅延续了去年底以来的恢复态势，并且不少工业企业的“含金量”都得到进一步提升。

(责编：王震、高雷)