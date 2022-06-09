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今年一季度新上市5G手机大屏占比达96.5%

2022年06月09日09:47 | 来源：人民网
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人民网北京6月9日电 （记者申佳平）中国信息通信研究院日前发布的《国内手机产品交互载体特性监测报告（2022年第一期）》显示，我国手机大屏化、高分辨率化、高像素摄像头配置、高内存配置等性能特点集中体现在5G手机产品。2022年第一季度，我国上市的手机中5英寸及以上大屏手机款型占比76.7%，其中5G手机大屏占比达96.5%。

图片来源：中国信息通信研究院官网

同时，报告显示，5G手机继续呈现高性能化的发展趋势，手机摄像头高像素占比稳步增长。2022年第一季度我国上市的5G手机中具备后置摄像头款型占比为100%，具备前置摄像头款型占比为100%；4G手机中具备后置摄像头款型占比为71.7%，具备前置摄像头款型占比为58.7%。

报告还指出，当前手机拍摄的应用场景也已泛化，后置摄像头除了被广泛使用来进行高清拍照和摄像外，作用也延伸到二维码扫描、支付、即时翻译、AR技术的应用等。因此，后置摄像头的像素配置相比于前置摄像头要求更高。

数据显示，2022年第一季度我国上市具备后置摄像头的5G手机中摄像头像素等于高于1300万的款型占比为100.0%；4G手机中摄像头像素等于高于500万的款型占比为78.8%。

(责编：申佳平、高雷)

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