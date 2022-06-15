人民网北京6月15日电 （记者王仁宏）6月15日，在国家发改委、工信部、生态环境部等部门的指导和支持下，中国环境保护产业协会正式发布《加快推进生态环保产业高质量发展 深入打好污染防治攻坚战 全力支撑碳达峰碳中和行动纲要（2021-2030年）》（以下简称《行动纲要》）。

据悉，《行动纲要》围绕产业结构和布局、技术水平、标准化水平、市场主体竞争力、一体化发展体系等5个维度确定发展目标。《行动纲要》明确，到2025年生态环保产业营业收入年复合增长率不低于10%；培育“十百千”企业，形成50家系统解决区域性生态环境问题的大型企业集团、百家综合服务能力较强的专业化骨干企业、千家“专精特新”中小企业。到2030年，适应环境污染防治、生态保护与修复、资源高效循环利用、碳达峰、促进经济社会发展全面绿色转型需求的现代生态环保产业体系基本建立。

中国环境保护产业协会会长郭承站表示，生态环保产业是战略性新兴产业，在环境污染防治、生态保护与修复、资源高效循环利用、实现碳达峰碳中和、促进经济社会发展全面绿色转型中具有重要支撑和保障作用。

近年来，我国环保产业产业规模不断扩大，市场空间加速释放。据《2021中国环保产业发展状况报告》显示，“十三五”时期，我国环境治理营收增速保持在13%以上。2020年全国环保产业营收总额达到1.95万亿元，比2019年增长约7.3%，从业人员超过320万人。

碳达峰碳中和是一场广泛而深刻的经济社会系统性变革，挑战中也蕴藏着产业转型升级的重大机遇。国家发展改革委环资司赵鹏高表示，无论是产业结构调整、能源结构优化、节能减碳技术进步、碳捕集利用与封存、绿色消费升级等，都将创造广阔的市场前景和商业机遇，为产业发展开辟了新领域、提出了新要求，特别是生态环保产业面临着难得的历史机遇。

工业和信息化部节能与综合利用司副司长尤勇表示，环保装备制造业是绿色环保产业的重要组成部分，为生态文明建设提供重要物质基础和技术保障，一头连着生态文明建设，一头连着制造业高质量发展。环保装备制造业得到快速发展，近10年来实现行业总产值年复合增长率超过10%。面向“十四五”，环保装备制造业的供给能力将会显著提升，环保产业的发展将会成为绿色增长新引擎。

培育和发展生态环保产业需要社会各界的共同努力。

在发布会上，生态环境部科技与财务司副司长逯元堂表示，近年来，生态环境部积极推进环保产业发展，配合有关部门建立健全环保产业发展支持政策，加大生态环境治理资金投入，积极培育环保产业市场；建立生态环保金融支持项目储备库，引导金融资金精准投入。建成了国家生态环境科技成果转化综合服务平台，大力推动绿色低碳技术转化。

郭承站表示，中国环境保护产业协会将以推动落实《行动纲要》为契机，充分发挥行业桥梁纽带作用，动员全行业的力量，开展政策宣贯帮扶、反映行业诉求、特殊困难企业纾困等工作。

“生态环保企业应切实加大绿色低碳技术创新、商业模式创新和管理创新，积极履行好社会责任。国家也将进一步加大支持力度，为生态环保产业发展提供坚强政策保障。” 赵鹏高表示。

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