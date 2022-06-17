人民网北京6月17日电 （记者杨虞波罗）中央气象台6月17日06时继续发布高温黄色预警，预计6月17日白天，华北西部和南部、黄淮、江汉北部、江淮以及西北地区东部、新疆南疆盆地、内蒙古西部等地的部分地区将出现35℃以上的高温天气，其中，河北南部、山西南部、河南大部、山东西部、安徽北部、江苏北部、湖北北部、陕西南部以及内蒙古西部、宁夏中北部、南疆盆地等地最高气温37-40℃，局地可达40℃以上。

16日，中国气象局公共气象服务中心发布今年首个高温中暑气象等级预报，17日白天，河北南部、河南、山东西部和南部、江苏中北部、湖北西北部、陕西中部、内蒙古中西部、宁夏北部、新疆吐鲁番盆地等地较易发生中暑。其中，河南中北部和东部、山东西南部、新疆吐鲁番盆地等地的部分地区易发生中暑。

16日中央气象台发布的实况气温排行榜top10，河南占据了9个。专家提示，此次河南的高温天气发生范围广、持续时间长、强度大。从6月14日开始，河南中部、西南部开始出现37至39℃的高温天气，15日高温区迅速扩展至省内黄淮之间，强度明显加大，平顶山、驻马店、南阳局部出现40℃的高温天气。16日，全省大部地区最高气温在37℃以上，多地气温超过40℃。预计22日前，全省大部最高气温在37℃以上，北中部部分县市可达40到42℃。

此次持续高温天气可能会对居民健康、农业生产、能源供应等产生一定影响。可能会使当前的旱情进一步发展，农业生产需及时补水增墒，同时高温天气对玉米正常出苗可能产生影响，降低作物叶片光合速率，可能灼伤农作物幼苗，出现苗期高温热害。

受高空暖脊和地面热低压的共同影响，6月16日至20日连续5天,内蒙古西部及中部偏西大部地区，将迎来今年首次大范围35℃以上高温天气。其中，内蒙古西部大部最高气温将达37℃及以上，部分地区超过40℃；20日至21日，内蒙古西部偏西地区的高温将逐渐减弱消失，而35℃以上高温天气向中部的锡林郭勒盟西部和中部延伸。

这次内蒙古西部和中部偏西地区持续性高温，明显比历史6月份同期最高气温偏高，将有可能出现极端性高温天气。

由于今年从春季到6月中旬，内蒙古中西部大地区降水稀少，大风日数多，中西部偏北地区沙尘偏多，土壤墒情差，旱情严重。前期的春季和夏初连续性干旱已经严重影响了牧草的生长，牛羊等牲畜出现了严重的掉膘，农作物的生长发育也受到了严重影响。

此次持续性高温天气将加剧旱情的发展，进一步影响牧草、畜产品以及农作物的正常生长，对居民出行、户外作业、城市运行、人体健康等均有不利影响。

专家提醒，公众需做好应对高温天气的措施，及时关注最新的高温预报预警信息。

河北省本次高温天气主要集中在中南部，是受暖气团控制造成的。由于河南省同样出现高温天气，在南风的作用下，造成河北省持续高温，其中河北省东南部地区最高可达到40℃。

本次高温过程从16日开始，预计将持续到20日，主要特点就是范围大、强度强、持续时间长。

当前，河北正值冬小麦收割期，高温天气有利于促进小麦成熟，天气晴好，利于麦收作业；对于秋粮播种，可以先播种再浇水。田间作业人员注意做好防暑降温措施，预防高温中暑。

宁夏此次高温过程从6月15日开始，预计16至17日会达到本次高温天气的最强阶段，18至19日会逐渐减弱。

截至6月16日16时，石炭井（35.3℃）、石嘴山（38.4℃）、惠农（36.7℃）、贺兰（38.4℃）、平罗（36.4℃）5个国家站创本站有记录以来气温最高值，其中石嘴山、贺兰2个国家站为宁夏历史上6月份第二高值。

另外，此次高温过程持续时间长，如果一直持续到19日，将成为当地历史上6月份第二长值。（第一长值：2005年6月16至22日，持续7天）

目前宁夏玉米处于七叶期、小麦处于灌浆关键期、大豆处于分枝期，均为水分需求关键期，高温少雨对产量形成不利。持续的高温干旱天气使小麦蚜虫、玉米叶螨、棉铃虫等危害加重，高温天气可导致小麦干热风风险等级增加，甚至出现高温逼熟，对小麦灌浆不利；此外，高温天气导致灌溉用水集中，进一步增加了各地灌溉压力。

(责编：杨虞波罗、吕骞)