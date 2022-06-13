人民网记者 杜燕飞

疫情要防住、经济要稳住、发展要安全，这是党中央的明确要求。随着全国受疫情影响地区逐步复工复产复商复市，需求端和供给端都在加快恢复。近日，国务院印发了《扎实稳住经济一揽子政策措施的通知》，要在稳住经济和助企纾困等方面产生更大政策效应。对此，“复工复产复商复市 产业企业在行动”系列报道从多个产业维度出发，报道企业复工复产复商复市的进展。

金融是实体经济的血液。金融稳，经济稳。引入资金活水，增强经济发展韧性，“回血”普惠小微，让企业复工复产跑出加速度……今年以来，一系列金融助企纾困举措正在全国各地加速落地。

国务院日前印发《扎实稳住经济的一揽子政策措施》，提出了六个方面33项措施，其中货币金融政策有5项，其他配合性政策11项。

“一揽子货币金融政策按照‘稳存量、扩增量、降成本、促开放’的总体思路，强化政策引导，发挥市场作用，及时精准惠及受困的群体和重点领域，助力稳住经济大盘。”人民银行副行长、外汇局局长潘功胜日前在新闻发布会上表示，下一步，将继续加大稳健货币政策实施力度，营造良好的货币金融环境，推动一揽子政策尽快落地，发挥好稳住经济和助企纾困的政策效应，保持经济运行在合理区间。

创新产品与服务 加大普惠小微贷款支持力度

“受新冠肺炎疫情影响，我们有些门店暂停营业，资金也遇到了一些困难。就在这时，当地工商银行为我们提供了500万元的贷款，让我们顺利地复工复产。”上海某餐饮公司有关负责人说。

截至目前，工商银行“抗疫贷”累计为上海小微企业提供授信超过3亿元，助力生产制造、医疗器械、供应配送、餐饮等领域企业加速复工复产；“经营快贷”累计为9万余户上海小微企业提供授信，额度总计达800多亿元。

银行工作人员上门为小微企业办理业务。受访者供图

同样的场景正在多家金融机构上演。中国银行推广“惠如愿·知惠贷”“惠如愿·链式惠贷”产品，满足小微企业知识产权融资服务需求，加大供应链、产业链金融支持；交通银行推出普惠金融“助企复工贷”产品包，为餐饮、零售、物流运输、汽车、生物医药、集成电路、制造业等领域小微企业解决“燃眉之急”；百信银行运用好政策工具、授信政策、信贷审批和母子协同优势，加大对小微企业的投放力度，形成对普惠小微的稳定金融供给；自2021年至今，马上消费为受疫情影响出现困难的用户减免息费4.77亿元，促进的商品及服务交易涵盖家居、装修、数码等重点消费领域……

一系列举措取得明显成效。今年一季度末，银行业用于小微企业的贷款（包括小微型企业贷款、个体工商户贷款和小微企业主贷款）余额53.4万亿元，其中单户授信总额1000万元及以下的普惠型小微企业贷款余额20.6万亿元，同比增速22.6%。

银保监会相关部门负责人在小微金融工作专题（电视电话）会议上表示，今年继续实现普惠型小微企业贷款“两增”目标，确保个体工商户贷款增量扩面。银行机构要层层抓实小微企业信贷计划执行，向受疫情影响严重地区进一步倾斜信贷资源。

“下一步，要引导金融机构加快已授信贷款的信贷投放，积极挖掘新的项目储备，增加对实体经济的贷款投放，保持货币供应量和社会融资规模增速与名义经济增速基本匹配。”人民银行货币政策司司长邹澜此前在新闻发布上表示。

实施延期还本付息 推动实际贷款利率稳中有降

自3月份复工起，在广东东莞经营五金制品业务的小企业主谢先生急需资金采购原材料投入生产。就在他一筹莫展之际，广发银行为其提供了25万元的贷款。“从申请到收款，只用了5分钟，首期利率还打了5折，还可以随借随还，按天计息，真是太及时了。”他说。

据了解，今年1至4月，广发银行减免6大类17个项目的手续费，累计为小微企业和个体工商户减免费用1365.4万元，并为1673户普惠小微企业延期还本付息52.5亿元。

获得银行延期支付贷款利息的企业正在恢复生产。受访者供图

这只是金融机构助企纾困的一个缩影。前4个月，平安银行北京分行延期还本付息涉及的贷款本金和利息16.97亿元；招商银行北京分行对接北京市贷款服务中心，与担保公司推动“创业担保贷”，将融资利率最低降至2.2%；作为承载小微商户创业就业的服务平台，美团联合多家金融机构向上海的美团商户推出了30天无抵押免息贷款支持服务，并支持在贷商户按需展期或延期还款，目前已帮助超过600多名上海商家解决了资金困难。

“贷款过程方便，利息还很优惠，如果当月能还清的话，利息都不用付，如果当月还不了，一个月利息也就150多元。”在上海经营沙县小吃的肖杭说，有了美团提供的5万元钱进货，自己复工复产更有底气。

国务院日前印发的《扎实稳住经济一揽子政策措施》指出，鼓励对中小微企业和个体工商户、货车司机贷款及受疫情影响的个人住房与消费贷款等实施延期还本付息。

“对受疫情影响严重的餐饮、零售、文化、旅游、交通运输、制造业等行业企业和货车司机，银行业金融机构要合理设定延期还本付息的条件，可适当放宽延期期限。”银保监会相关部门负责人表示，坚持完善“敢贷愿贷能贷会贷”的专业体制机制，抓实绩效考核、尽职免责、不良容忍等机制在基层落地实施。

数据显示，今年一季度末，银行机构新发放企业类贷款年化利率较年初下降0.2个百分点；新发放普惠型小微企业贷款利率较年初下降0.25个百分点。

聚焦重点领域 确保产业链供应链稳定

在长春，一汽集团上游某供应商企业因疫情原因面临停工停产，导致4月份暂停对供应商付款。得知这一情况后，华夏银行长春分行对其给予政策放宽、不计入续授信违约记录等举措后，5月份又为该企业办理了供应链订单融资业务，发放供应链贷款422万元。

当地银行为吉林省某重点运输企业提供金融支持。受访者供图

今年以来，多家银行机构提升供应链金融发展水平，促进产业链供应链稳定。例如，本轮疫情以来建设银行北京市分行累计发放数字供应链融资243亿元，为9148户供应链中小微企业解决资金周转难题；浦发银行加大与上海市工商业联合会和市融资担保中心合作力度，对重点制造业企业定向提供500亿元专项信贷额度，实现产业链供应链上下游企业协同运转；徽商银行以供应链重点企业为中心，依托重大项目、重点客户，为上下游中小企业提供资金支持。

银保监会日前发布的《关于进一步做好受疫情影响困难行业企业等金融服务的通知》明确，鼓励银行机构优化产业链供应链金融服务，依法合规发展订单、存货、应收账款等抵质押融资业务，加强与核心企业的合作，加大对上下游中小微企业的融资支持。

业内人士认为，产业和供应体系在经济增稳长中发挥着重要作用，而产业链和供应链上同时涵盖了大型核心企业、数量众多的小微企业，其产品往往涉及民生保障。银行加大重点领域的产业链供应链的信贷支持，能够起到精准滴灌的作用，也有利于金融的风控。

“相对于传统的信贷模式，供应链金融在支持小微企业融资方面的优势很明显。”招联金融首席研究员董希淼表示，供应链金融将某一个企业视为某一条供应链或产业链中的一环，从供应链和产业链的角度，进行中小企业的融资。整合其中的物流、资金流、信息流，依托核心企业的信用，有效的管控风险，更好的为中小企业融资。

“复工复产复商复市 产业企业在行动”系列报道

之一：助企纾困政策加速落地 稳生产促消费提振汽车产业

之二：力保百姓美好生活 快消行业加足马力“动起来”

之三：开足马力赶订单 制造业按下复工复产“加速键”



(责编：罗知之、吕骞)