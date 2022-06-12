黄盛

疫情要防住、经济要稳住、发展要安全，这是党中央的明确要求。随着全国受疫情影响地区逐步复工复产复商复市，需求端和供给端都在加快恢复。近日，国务院印发了《扎实稳住经济一揽子政策措施的通知》，要在稳住经济和助企纾困等方面产生更大政策效应。对此，“复工复产复商复市 产业企业在行动”系列报道从多个产业维度出发，报道企业复工复产复商复市的进展。

“从6月7日开始，我们就已全部复工，复工后的产能已经达到100%。”谈起近期复工复产的进展，位于上海市宝山工业园区的华域麦格纳电驱动系统有限公司负责人说，随着疫情防控举措的见效，在政策举措和园区的帮扶下，企业正在开足马力赶订单，周密有序推动制造生产。

近期，国务院印发了《扎实稳住经济的一揽子政策措施》，明确要加大稳岗支持力度、保产业链供应链稳定、扩大实施社保费缓缴政策，助力制造业企业纾困解难。不仅是日立电梯所在的广东，在疫情得到有效控制、复工复产有序推进的北京、上海等地，越来越多的制造业企业开足马力，打通关键堵点，推进生产恢复和重振。

政策举措有效发力 帮助复工复产解难题

6月的北京，绿茵葳蕤，疫情常态化防控与复工复产正在有序推进，各行业市场繁忙有序。

为积极稳妥有序推进复工复产、稳产达产，北京市政府印发了《北京市统筹疫情防控和稳定经济增长的实施方案》，提出要充分发挥优势企业带动作用，不断提升高精尖产业发展能级，着力从政策机制层面解决企业发展的堵点难点问题。同时，京津冀三省市发挥协同平台作用，各部门建立协调机制，在防控物资、复工复产等方面相互支持，共解难题，提高企业抵御疫情的应对能力。

感受到疫情防控和复工复产的有效统筹，小米公司总裁王翔心里松了一口气。

每年5月、6月是手机销售的黄金期，小米旗下的代工厂需要提前加速生产，实施产能爬坡。受疫情的影响，小米在廊坊的代工厂在4月一度停工。到了5月，扩大产能需要增加人手，疫情之下快速招工以及货物及时运送成为难题。

“这轮疫情出现时，正是小米新款手机上市发布的前夕，如何在疫情防控的前提下，进行复产复工，保障销售货品及时推向市场，是我们面临的难题。”王翔说，在政府部门的有效帮扶下，小米代工厂在满足疫情防控条件的基础上，分区分隔、错时错班恢复了生产并实施了闭环管理，人员招募方案也迅速获批，此前的货物及时运送进京解决了难题。

工业和信息化部运行监测协调局副局长陶青在6月2日举行的国务院联防联控机制新闻发布会上表示， 5月以来制造业企业复工复产步伐明显加快，工业经济呈现企稳向好的迹象，例如吉林省重点监测的50家企业已经全部复工复产，人员在岗率达87.4%，在上海的汽车整车及零部件企业复工率已超过85%，上海港集装箱单日吞吐量已恢复90%，用电、用工等多项工业经济指标向好。

减轻企业负担 增强发展信心

“复工上班啦，打卡！各位好呀！”“复工上班，喝杯奶茶庆祝一下！”“希望大家在复工的同时，仍然记得要注意个人防护！”“好好工作，好好赚钱，过自己想要的生活”……上海力声特医学科技有限公司员工在收到复工通知后很开心。

6月1日，上海全市进入全面有序复工复产复市、恢复正常生产生活秩序阶段。包括上海力声特在内的制造业企业，在对厂区设备进行检视、各办公区进行清洁消杀后，推动生产经营各项工作快马加鞭，力争将失去的时间抢回来。

“政府部门细化的一系列政策举措，帮助了企业解绑卸担、恢复生产经营。”中新联所属新兴铸管（上海）金属资源有限公司负责人说：“国家出台的稳经济举措和地方配套出台的细则，有效减轻的企业的税费负担，增强了企业发展后劲。”

据悉，在国务院稳经济举措的基础上，上海市制定了《上海市加快经济恢复和重振行动方案》，通过八个方面50条措施全力助企纾困、推动复工复产复商复市，围绕制造业涉及加大退税减税力度、产业链供应链上下游企业协同复工等内容。此外，上海市经信委、公安局、人社局等部门也纷纷出台相关政策，帮助企业减轻包括用工、用能、房租、社保等生产经营成本。

“整体来看，稳经济举措的支持力度大，且体现定向扶持的特点。”中国政策科学研究会常务理事、经济政策委员会副主任徐洪才向人民网财经表示，随着“一揽子”稳定经济政策出台落地，减费降税、增加贷款、缓缴社保等措施帮助制造业企业减少成本、渡过难关，提振市场信心，为复工复产打好了政策“组合拳”。

中国中小企业协会专职副会长朱玉建议，提升制造业复工复产的效率，还应实施大中小企业融通创新的携手行动，建立人员、物流、保障的协调机制等。

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(责编：王仁宏、高雷)