江南华南西南将迎强降雨 水利部针对福建等七省区启动启动洪水防御Ⅳ级应急响应
2022年06月12日15:06 | 来源：人民网
小字号
人民网北京6月12日电 （记者王仁宏）据预报，6月12日至14日，受冷暖空气共同影响，江南南部东部、华南大部、西南东南部等地将有一次强降雨过程。受其影响，珠江流域西江干流部分江段以及广西桂江，广东北江、韩江、贺江，福建闽江，江西赣江、抚河，湖南湘江等主要江河可能发生超警洪水，暴雨区内部分中小河流可能发生较大洪水。
依据《水利部水旱灾害防御应急响应工作规程》，水利部于6月12日12时针对福建、江西、湖南、广东、广西、贵州、云南七省（自治区）启动洪水防御Ⅳ级应急响应，向相关省级水利部门和水利部长江、珠江水利委员会发出通知，要求密切监视雨情、水情、汛情发展变化，及时启动相应等级应急响应，加强会商研判、监测预报、预警发布、水工程调度、巡查防守和抢险技术支撑，重点做好水库安全度汛、中小河流洪水和山洪灾害防御等工作，确保人民群众生命安全。
(责编：王仁宏、高雷)
分享让更多人看到
推荐阅读
- 江南华南西南将迎强降雨 水利部针对福建等七省区启动启动洪水防御Ⅳ级应急响应
- 人民网北京6月12日电 （记者王仁宏）据预报，6月12日至14日，受冷暖空气共同影响，江南南部东部、华南大部、西南东南部等地将有一次强降雨过程。受其影响，珠江流域西江干流部分江段以及广西桂江，广东北江、韩江、贺江，福建闽江，江西赣江、抚河，湖南湘江等主要江河可能发生超警洪水，暴雨区内部分中小河流可能发生较大洪水。…
- 两部门：紧急预拨3.6亿元资金支持地方做好防汛抗旱救灾工作
- 人民网北京6月11日电 （记者任妍）记者从财政部获悉，6月10日，财政部、应急部紧急预拨3.6亿元中央自然灾害救灾资金，其中3.4亿元拨付湖南、广西、贵州等南方12个省（区、市)，支持地方开展防汛救灾，由地方统筹用于应急抢险和受灾群众救助，重点做好搜救转移安置受灾人员、排危除险等应急处置、开展次生灾害隐患排查和应急整治、倒损民房修复等工作，2000万元拨付辽宁省，用于解决城乡居民用水困难，购买、租赁应急储水、净水、供水设备，组织人员保障城乡居民生活用水等工作。 财政部要求，各地方要及时下拨中央财政补助资金，切实加强资金监管，充分发挥资金效益，把保障人民群众生命财产安全放在第一位，最大限度减少人员伤亡和财产损失。…
相关新闻
- 评论
- 关注