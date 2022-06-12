人民网北京6月12日电 （记者王仁宏）据预报，6月12日至14日，受冷暖空气共同影响，江南南部东部、华南大部、西南东南部等地将有一次强降雨过程。受其影响，珠江流域西江干流部分江段以及广西桂江，广东北江、韩江、贺江，福建闽江，江西赣江、抚河，湖南湘江等主要江河可能发生超警洪水，暴雨区内部分中小河流可能发生较大洪水。

依据《水利部水旱灾害防御应急响应工作规程》，水利部于6月12日12时针对福建、江西、湖南、广东、广西、贵州、云南七省（自治区）启动洪水防御Ⅳ级应急响应，向相关省级水利部门和水利部长江、珠江水利委员会发出通知，要求密切监视雨情、水情、汛情发展变化，及时启动相应等级应急响应，加强会商研判、监测预报、预警发布、水工程调度、巡查防守和抢险技术支撑，重点做好水库安全度汛、中小河流洪水和山洪灾害防御等工作，确保人民群众生命安全。

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