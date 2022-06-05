记者韩章云

戴宪平（左）作为母校教师代表看望航天员刘洋父母。韩章云 摄

得知刘洋将搭乘神舟十四号载人飞船再次出征太空，4日下午，戴宪平专程赶到刘洋父母家中道贺。在过去的十年中，作为刘洋母校的教师代表，戴宪平和刘洋家建立了深厚的友谊。在他看来，刘洋的成功源于坚持不懈，源于自律刻苦，“她是学校的骄傲，更是国人的骄傲。”

在郑州市区北部一个再普通不过的居民小区，我国首位女航天员刘洋父母刘士林、牛喜云的家就在这里。当满头灰发的戴宪平一走进屋，正在接受记者采访的刘士林和牛喜云赶紧站了起来，伸出双手笑脸相迎：“戴校长，您来了！”老两口言语中的喜悦藏也藏不住。

67岁的戴宪平是刘洋初中母校的原副校长，虽已退休多年，但他一直关注着刘洋的情况。当年，他看着刘洋从学校考进心仪的高中、走进大学殿堂，直至成为中国首位女航天员。

尽管没有直接教过刘洋，但戴宪平对刘洋十分了解，因为那个踏实、勤学、聪慧的女孩令学校诸多老师印象深刻，他也不例外。

“刘洋学习非常认真，成绩突出，她的班主任曾经说，刘洋上学时总是和小伙伴约好一起学习、互相督促进步，常常学习到很晚，这些都源于她的自律和坚持，肯吃苦、不服输。”戴宪平认为，正是这种优秀品质，支持着刘洋一路考上大学、进入航天员国家队。

当日，得知刘洋将再次出征太空，戴宪平专程赶来向刘士林、牛喜云老两口表达他的心情。他表示，这是学校的骄傲、是国人的骄傲。与此同时，他也再次向两位老人表达谢意，感谢他们为学校送来如此优秀的学生。“过去学校都说这句话，你给学校送来一个孩子，学校还社会一个栋梁，刘洋为国争光，她的父母功不可没。”

据刘妈妈牛喜云介绍，在过去的十年，戴宪平像一位老友一样经常看望她和丈夫，这让她和丈夫十分温暖。她表示，自己只是给了女儿生命，而老师、部队、国家一步步的培养才成就了刘洋的今天，她祝愿女儿能圆满完成国家交予的任务，凯旋归来。

记者了解到，自2012年刘洋作为我国首位女航天员执行神舟九号载人飞行任务之后，作为师姐，她已成为母校一届又一届学生的榜样。每年新生入学第一课，学校都会给学生们讲刘洋的故事、讲我国的航天事业、讲航天精神，同时举办系列航天主题活动，在孩子们的心中种下飞天梦的种子。

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