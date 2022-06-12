人民网北京6月11日电 （记者任妍）记者从财政部获悉，6月10日，财政部、应急部紧急预拨3.6亿元中央自然灾害救灾资金，其中3.4亿元拨付湖南、广西、贵州等南方12个省（区、市)，支持地方开展防汛救灾，由地方统筹用于应急抢险和受灾群众救助，重点做好搜救转移安置受灾人员、排危除险等应急处置、开展次生灾害隐患排查和应急整治、倒损民房修复等工作，2000万元拨付辽宁省，用于解决城乡居民用水困难，购买、租赁应急储水、净水、供水设备，组织人员保障城乡居民生活用水等工作。

财政部要求，各地方要及时下拨中央财政补助资金，切实加强资金监管，充分发挥资金效益，把保障人民群众生命财产安全放在第一位，最大限度减少人员伤亡和财产损失。

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