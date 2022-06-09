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“复工复产复商复市 产业企业在行动”系列报道一

助企纾困政策加速落地 稳生产促消费提振汽车产业

人民网记者 栗翘楚
2022年06月09日14:06 | 来源：人民网
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疫情要防住、经济要稳住、发展要安全，这是党中央的明确要求。随着全国受疫情影响地区逐步复工复产复商复市，需求端和供给端都在加快恢复。近日，国务院印发了《扎实稳住经济一揽子政策措施的通知》，要在稳住经济和助企纾困等方面产生更大政策效应。对此，“复工复产复商复市 产业企业在行动”系列报道从多个产业维度出发，报道企业复工复产复商复市的进展。

上汽临港乘用车工厂积极推动复工复产。受访者供图

5月12日，中汽协发布数据显示，今年4月受国内疫情多点散发等因素影响，我国汽车产销同比分别下降46.1%和47.6%。

作为国民经济的重要支柱产业，汽车产业涉及面广、关联度高、对上下游和就业的拉动效应十分明显。产销数据下滑的背后，既有疫情影响消费的需求端因素，也有供应链扰动的供给端因素。

当前，随着全国受疫情影响地区逐步复工复产复商复市，在一系列政策助力下，汽车产销正逐渐恢复向好，有序发展的动能正在集聚。

政策落地见效 多措并举为汽车产业打通堵点

5月31日，国务院印发《扎实稳住经济的一揽子政策措施》，其中包括六个方面33项具体政策措施以及分工安排。

当天，工业和信息化部副部长徐晓兰在国家发展改革委新闻发布会上表示，面对疫情带来的困难挑战，工业和信息化部把畅通产业链供应链作为首要任务，立即建立防疫医疗物资、居民生活必需物资、农业生产重要物资、战略性产业关键物资四大领域重点产业链供应链企业“白名单”制度并实行动态调整，搭建汽车、集成电路等重点产业链供应链协调平台，聚焦长三角等重点区域，推动关键节点企业复工复产，以点带链促进产业链畅通，以链带面促进工业经济平稳运行。

徐晓兰表示，在各方共同努力下，产业链供应链保通保畅工作取得积极进展，全国工信系统协调解决企业问题诉求4.3万多个，重点地区、重点行业复工复产步伐明显加快，有关数据显示工业经济呈现企稳向好的迹象。

以汽车产业为例，根据乘用车市场信息联席会统计，5月1—15日，全国乘用车零售48.3万辆，同比下降21%，但降幅较上月同期收窄13个百分点。

“在疫情期间，我们在政策支持下稳步复工复产，以‘组合拳’保‘沪’汽车产业链，并推进数字化运营、营销、用户维护、售后服务等，提振市场信心。”上汽大通相关负责人说。

全力稳定生产 推进汽车上下游协同复工复产

作为全国汽车制造体系的产业链枢纽，上海对于全国汽车行业的重要性不言而喻。

“把失去的时间抢回来！”4月19日，上汽集团在临港乘用车工厂完成复工复产压力测试下的首台车下线。上汽大通相关负责人介绍，目前，上汽大通无锡工厂、南京工厂、溧阳工厂已全面复工复产，经销商门店也积极复工营业。

此外，在江苏昆山，复工保供专班成立，通过市镇两级联系帮扶，加速企业复工复产，全市173家规模以上汽车零部件生产企业已全部复工。在重庆，相关部门积极协调市外汽车配套企业复工复产、寻找替代供应商、开具物流绿色通行证等，全力保供应、促生产，稳住汽车产业基本盘。

此次疫情给各大汽车企业带来的不仅是停工停产的挑战，更有供应链短缺的挑战。即便人手到位，没有零部件，也无法保障正常生产。

对此，强化风险管控，重塑汽车产业链韧性优势成为当务之急。乘联会指出，企业需要提高相应的核心能力：供应链战略设计、动态集成化供应链规划、端到端供应链数据透明化及协同、运营模式优化。

积极促进消费 持续加大新能源汽车推广力度

汽车业是国民经济的支柱性产业，汽车消费社零占比高，增长空间大，带动效应强，是扩大内需、拉动消费的关键领域。

阶段性减征部分乘用车购置税600亿元，明确各地不得新增汽车限购措施，发放每辆数千元至上万元不等的汽车消费补贴……从《关于进一步释放消费潜力促进消费持续恢复的意见》到《扎实稳住经济的一揽子政策措施》，都明确提出要稳定增加汽车等大宗消费。

在政策引导下，车企也推出一系列优惠方案。

为挽回上半年的市场损失，上汽通用正在全力抓紧复工复产，据该企业相关负责人介绍，目前，别克等品牌都已经推出配合汽车购置税减半政策的销售方案，采取厂家补贴、尽量覆盖的原则，配合灵活的金融套餐，让消费者得实惠。

“我们正积极极响应国家出台的汽车购置税补贴政策，此次政策涉及多款车型，其中XC90补贴幅度约为购置税的50%，S90和XC60可享受购置税补贴5000元。”沃尔沃汽车相关负责人说。

除乘用车外，加大对商用货车消费贷款的支持力度也属于政策支持范围。一汽解放推出6个月免息的延期还本付息政策。此外，针对受疫情影响无法及时享受免费首保车辆，一汽解放给予最长三个月的延期。

岚图汽车相关负责人表示，复工复产复商复市相关政策，为汽车消费市场打了一支强心剂，为消费者和企业带来了更多红利。从短期来看，汽车消费促进政策将刺激汽车销量的提升；从长期来看，补贴和优惠政策将进一步提升全国新能源汽车产业链需求，鼓励新能源汽车的推广与普及，提升消费者对新能源汽车的认可度。

浙江大学国际联合商学院数字经济与金融创新研究中心联席主任、研究员盘和林认为，目前中国汽车业受到疫情反弹导致产能阶段性收缩，产能供给不畅导致汽车销量下滑。“这应该是一个短期的现象，下半年汽车业有望恢复正常。尤其是智能电动汽车，仍是消费市场升级的风向标。”

(责编：郭思邈、高雷)

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