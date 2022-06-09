人民网北京6月9日电 （记者王震）据海关总署网站消息，今年前5个月，我国进出口总值16.04万亿元人民币，比去年同期（下同）增长8.3%，其中，出口8.94万亿元，增长11.4%；进口7.1万亿元，增长4.7%；贸易顺差1.84万亿元，扩大47.6%。5月份，我国进出口总值3.45万亿元，增长9.6%，其中，出口1.98万亿元，增长15.3%；进口1.47万亿元，增长2.8%；贸易顺差5028.9亿元，扩大79.1%。

一般贸易进出口增长、比重提升。前5个月，我国一般贸易进出口10.27万亿元，增长12%，占我外贸总值的64%，比去年同期提升2.1个百分点。其中，出口5.71万亿元，增长16.8%；进口4.56万亿元，增长6.5%。同期，加工贸易进出口3.3万亿元，增长1.9%，占20.6%，下滑1.3个百分点。其中，出口2.07万亿元，增长2%；进口1.23万亿元，增长1.7%。此外，我国以保税物流方式进出口1.93万亿元，增长8.3%。其中，出口7087.9亿元，增长14%；进口1.22万亿元，增长5.2%。

对东盟、欧盟和美国等主要贸易伙伴进出口增长。前5个月，东盟为我第一大贸易伙伴，我与东盟贸易总值为2.37万亿元，增长8.1%，占我外贸总值的14.8%。欧盟为我第二大贸易伙伴，与欧盟贸易总值为2.2万亿元，增长7%，占13.7%。美国为我第三大贸易伙伴，中美贸易总值为2万亿元，增长10.1%，占12.5%。韩国为我第四大贸易伙伴，中韩贸易总值为9707.1亿元，增长8.2%，占6.1%。同期，我国对“一带一路”沿线国家合计进出口5.11万亿元，增长16.8%。

(责编：王震、高雷)