人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

国家重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民视觉 人民网研究院 人民慕课
人民网>>经济·科技

海关总署：前5个月我国进出口同比增长8.3%

2022年06月09日11:06 | 来源：人民网
小字号

人民网北京6月9日电 （记者王震）据海关总署网站消息，今年前5个月，我国进出口总值16.04万亿元人民币，比去年同期（下同）增长8.3%，其中，出口8.94万亿元，增长11.4%；进口7.1万亿元，增长4.7%；贸易顺差1.84万亿元，扩大47.6%。5月份，我国进出口总值3.45万亿元，增长9.6%，其中，出口1.98万亿元，增长15.3%；进口1.47万亿元，增长2.8%；贸易顺差5028.9亿元，扩大79.1%。

一般贸易进出口增长、比重提升。前5个月，我国一般贸易进出口10.27万亿元，增长12%，占我外贸总值的64%，比去年同期提升2.1个百分点。其中，出口5.71万亿元，增长16.8%；进口4.56万亿元，增长6.5%。同期，加工贸易进出口3.3万亿元，增长1.9%，占20.6%，下滑1.3个百分点。其中，出口2.07万亿元，增长2%；进口1.23万亿元，增长1.7%。此外，我国以保税物流方式进出口1.93万亿元，增长8.3%。其中，出口7087.9亿元，增长14%；进口1.22万亿元，增长5.2%。

对东盟、欧盟和美国等主要贸易伙伴进出口增长。前5个月，东盟为我第一大贸易伙伴，我与东盟贸易总值为2.37万亿元，增长8.1%，占我外贸总值的14.8%。欧盟为我第二大贸易伙伴，与欧盟贸易总值为2.2万亿元，增长7%，占13.7%。美国为我第三大贸易伙伴，中美贸易总值为2万亿元，增长10.1%，占12.5%。韩国为我第四大贸易伙伴，中韩贸易总值为9707.1亿元，增长8.2%，占6.1%。同期，我国对“一带一路”沿线国家合计进出口5.11万亿元，增长16.8%。

(责编：王震、高雷)

分享让更多人看到

推荐阅读
海关总署：前5个月我国进出口同比增长8.3%
　　人民网北京6月9日电 （记者王震）据海关总署网站消息，今年前5个月，我国进出口总值16.04万亿元人民币，比去年同期（下同）增长8.3%，其中，出口8.94万亿元，增长11.4%；进口7.1万亿元，增长4.7%；贸易顺差1.84万亿元，扩大47.6%。5月份，我国进出口总值3.45万亿元，增长9.6%，其中，出口1.98万亿元，增长15.3%；进口1.47万亿元，增长2.8%；贸易顺差5028.9亿元，扩大79.1%。…
保市场 稳经济 各地各部门加速落地纾困政策
　　为应对新冠疫情以及世界经济波动影响，国务院各有关部门以及各级地方政府持续围绕市场主体需求推出助企纾困政策。行至年中，本轮疫情已经得到有效控制，市场主体的经营活动进入恢复重振期，狠抓政策落实成为各方关注重点。…
相关新闻
客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2022 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部